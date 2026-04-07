Pustertal v podaljšku končal sezono Olimpije

Hokejisti Pustertala so na peti polfinalni tekmi IceHL na domačem ledu v 66. sekundi podaljška premagali HK Olimpija z 2:1 in končali njeno sezono, sami pa so se uvrstili v veliki finale, kar je prvič za ta klub. V finalu bo njihov nasprotnik Graz 99ers. Končni izid v zmagah proti Olimpiji pa je bil 4:1.

Pustertal : HK Olimpija 2:1 (0:0, 0:1, 1:0; 1:0) - podaljšek * Dvorana Intercable Arena, gledalcev 3100, sodniki: Nikolić, Sternat (glavna), Durmis, Nothegger.

* Strelci: 0:1 Meyer (Drozg, 39.), 1:1 Osmanski (Frycklund, Di Tomaso, 53.), 2:1 Zanatta (Tičar, 62.).

* Kazenske minute: Pustertal 6, Olimpija Ljubljana 6.

Ljubljančani so na prejšnji tekmi v domačem Tivoliju le premagali urok Pusteratala in njegovega vratarja Edwarda Pasquealeja. Ta je sicer dosegel nov rekord lige - v končnici je bil nepremagan od 18. minute četrte tekme četrtfinala do 12. minute četrte tekme polfinala, skupno 279 minut in 17 sekund.

A v nedeljo je dobil pet golov, zadnjega v zadnji minuti prvega podaljška, s katerim so Ljubljančani podaljšali sezono vsaj do današnje tekme. Zmaji so na gostovanje v Brunico prišli samozavestni, pa tudi močnejši za Alexa Petana, ki se je po prestani kazni vrnil v ekipo.

V prvi tretjini brez gola

Prejšnji dvoboj na terenu Južnotirolcev se ni začel dobro, saj je Olimpija dobila gol že po osmih sekundah. Danes je bilo bistveno bolje. Večji del prve tretjine so bili gostje nevarnejši, imeli več strelov, najbolj sta zapretila Jan Drozg in Robert Sabolič, Zach Boychuk je v 16. minuti z močnim strelom celo zbil čelado z glave domačega vratarja. Že pred tem pa je imel samostojni prodor Marcel Mahkovec, a je bil zmagovalec Pasquale.

Marcel Mahkovec je imel v prvi tretjini veliko priložnost, a je ni izkoristil. Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Meyer po poskusu Drozga za vodstvo Olimpije

Nicolai Meyer je zadel ob koncu druge tretjine in poskrbel za vodstvo Olimpije z 1:0. Foto: Domen Jančič V nadaljevanju je Pustertal vzpostavljal ravnotežje. Najprej je sicer še enkrat, tokrat po prodoru Mihe Beričiča, odlično posredoval Pasquale. Domači so bili vse bolj nevarni predvsem ob številčnih prednostih, a so se Ljubljančani dobro branili.

Ob koncu tretjine pa so imeli tudi sami priložnost v "power playu". Pustertal je imel dve zaporedni kazni in med drugo je po strelu Drozga Pasqualeju plošček ušel pod roko, ob drugi vratnici pa je bil najhitrejši Nicolai Meyer in ga potisnil v gol.

Izenačenje v zadnji tretjini in hitra odločitev v podaljšku

A minimalne prednosti gostom ni uspelo zadržati. V zadnji tretjini so bili v vse bolj podrejenem položaju, Pustertal pa vse nevarnejši. Gol, ki je domačim prinesel izenačenje, pa je bil podoben kot pred tem ljubljanski, saj je vratarju Dustinu Tokarskemu ob strelu v 53. minuti plošček med nogama ušel v mrežo.

Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Domači so bili povsem blizu zmagi in finalu v 60. minuti, a je Cole Bardreau zgrešil povsem prazen gol in tekma je šla še drugič v tej seriji v podaljšek.

Ta tokrat ni bil tako dolg kot pred dvema dnevoma, ko je Nik Simšič zadel v 80. minuti. Pustertal je nadaljeval pritisk iz tretje tretjine in že po dobri minuti je Luca Zanatta po strelu od daleč, ko je gneča pred vrati ovirala pogled Tokarskemu, zadel za 2:1 in za veliko slavje na Južnem Tirolskem, pod katerega se je z asistenco podpisal slovenski napadalec Rok Tičar.

Kdo bo prvič prvak?

Prvi finalist je bil že znan pred tem. To je zmagovalec rednega dela Gradec, ki je v končnici še neporažen. Potem ko je v četrtfinalu s 4:0 v zmagah izločil Beljak, je v polfinalu s 4:0 odpravil še Fehervar Anžeta Kuralta.

Tako Gradec kot Pustertal se bosta merila za prvo lovoriko.

ICEHL, polfinale, peta tekma:

Torek, 7. april