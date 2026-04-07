Torek, 7. 4. 2026, 14.16
16 minut
Premiera na Dalmatia Boat Showu: Croatia Yachting predstavlja Bellini Astor 36
Ena od najbolj pričakovanih premier letošnje navtične sezone na Jadranu prihaja sredi aprila. Italijanski Bellini, znamka, ki se vrača na mednarodno sceno z novo generacijo plovil, se bo javnosti predstavil z modelom Astor 36, in sicer premierno na Dalmatia Boat Showu.
Sejem poteka od 16. do 19. aprila v Marini Baotić v Segetu Donjem, nedaleč od Splita, kjer si bodo lahko obiskovalci Bellini Astor 36 ogledali v živo in se imeli priložnost seznaniti z njegovim konceptom.
Bellini prihaja na Jadran v partnerstvu s podjetjem Croatia Yachting, ki prevzema vlogo pooblaščenega in ekskluzivnega zastopnika za slovenski trg in regijo ter partnerja na področju lastništva luksuznih jaht. Kupcem zagotavlja podporo skozi celoten proces – od izbire in nakupa do registracije, dobave in poprodajne koordinacije.
Bellini prinaša nov pristop k prestižnim plovilom
Bellini je znamka z dediščino, ki sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, njena vrnitev pa temelji na jasni diferenciaciji znotraj premium segmenta. V ospredju so koncept beach cluba, italijanski dizajn in nevpadljiv luksuz s poudarkom na kakovosti zaključne obdelave in možnostih personalizacije.
Model Astor 36, dolg nekaj več kot 11 metrov, prinaša vrsto funkcionalnih rešitev, ki ga ločujejo od konkurence v svojem razredu. Ključni element tega plovila so bočne terase, ki se spustijo in razširijo krmni prostor, s čimer dosežemo večjo uporabnost in bolj odprto razporeditev, prilagojeno bivanju na morju in družabnim dejavnostim.
Astor 36 odlikujejo prestižni materiali, karbonski elementi in skrbno izvedeni detajli, dizajnerski pristop pa daje poudarek proporcem, prostoru in celotnemu vtisu. S takšnim pristopom se Bellini uveljavlja kot prepričljiva alternativa klasičnim športnim cruiserjem v segmentu od 36 do 40 čevljev.
Prihod Bellinija na Jadran potrjuje rast zanimanja za plovila, ki združujejo dizajn, funkcionalnost in življenjski slog na morju. V tem kontekstu postaja vloga lokalnega partnerja ključna, Croatia Yachting pa s svojim ekskluzivnim zastopstvom in podporo pri lastništvu zagotavlja varnost ter dolgoročno vrednost za kupce v regiji.
Naročnik oglasne vsebine je Alert d.o.o.