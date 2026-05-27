Avtor:
STA

Sreda,
27. 5. 2026,
8.41

NHL

Jevgenij Malkin še eno sezono ostaja pri Pittsburgh Penguins

Jevgenij Malkin | Jevgenij Malkin bo še eno sezono igral za Pittsburgh. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ruski hokejski zvezdnik Jevgenij Malkin bo še eno sezono ostal pri Pittsburgh Penguins, podpisal je pogodbo v vrednosti 4,73 milijona evrov. Napadalec, ki bo 31. julija dopolnil 40 let, je v tej sezoni dosegel 61 točk (19 golov, 42 podaj) v rednem delu sezone in tri točke (dva gola, podaja) v šestih tekmah končnice Stanleyjevega pokala.

"Najboljše mesto, najboljši navijači, ostajam še eno leto," je Malkin povedal v videoposnetku, ki so ga Penguins, za katere igra že vso kariero v NHL, objavili na svoji spletni strani.

Eden najboljših hokejistov doslej je trikrat osvojil Stanleyjev pokal (2009, 2016 in 2017) ter v dresu Rusije sedem medalj na svetovnih prvenstvih, od tega dve zlati leta 2012 na Finskem in Švedskem ter leta 2014 v Belorusiji. Igral je na treh olimpijskih igrah in ostal brez medalje, na prvih leta 2006 v Torinu je bil zmagovalnemu odru najbližje na četrtem mestu.

V sezonah 2008/09 in 2011/12 je 1,96 metra visoki igralec iz Mangnitogorska osvojil pokal Art Ross kot vodilnega strelca NHL po številu točk, v sezonah 2011/12 pokal Hart za najkoristnejšega igralca lige, leta 2009 pokal Conn Smythe kot MVP končnice, v sezonah 2011/12 nagrado Ted Lindsay kot najbolj izstopajoči igralec po izboru Združenja igralcev NHL in v 2006/07 pokal Calder za novinca leta.

Malkin, ki ga je Pittsburgh izbral kot drugega na naboru novincev leta 2004, je s 1407 točkami (533 golov, 874 podaj) tretji najboljši igralec vseh časov ekipe Penguins. Zaostaja za Sidneyjem Crosbyjem (1761 točk; 654 golov, 1107 podaj) in Mariom Lemieuxom (1723 točk; 690 golov, 1033 podaj). S 1269 tekmami je na drugem mestu v zgodovini ekipe takoj za Crosbyjem (1420).

