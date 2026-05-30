Sobota, 30. 5. 2026, 14.58

Janša v zahvalah ob izvolitvi iz tujine zagotovil podporo Zahodnemu Balkanu in krepitvi EU

Izvolitev predsednika 16. slovenske vlade. Janez Janša | V zapisih je zagotovil nadaljnjo podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v EU ter zavezanost Slovenije krepitvi EU. Med drugim se je zahvalil tudi izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju. | Foto Bojan Puhek

V zapisih je zagotovil nadaljnjo podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v EU ter zavezanost Slovenije krepitvi EU. Med drugim se je zahvalil tudi izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

Predsednik vlade Janez Janša se je v petek na omrežju X v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj.

Janez Janša je v ločenih objavah izrazil zahvalo voditeljem institucij EU, med njimi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki ji je zagotovil, da "Slovenija ostaja zanesljiv in predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne Evropske unije".

Premier se je zahvalil tudi predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola ter vodji Evropske ljudske stranke (EPP) Manfredu Webru. "Naše skupne vrednote in vizija za varno, uspešno in svobodno Evropo ostajajo temelj našega dela," je sporočil Webru in dodal, da se veseli njunega sodelovanja znotraj politične skupine EPP.

Obenem se je Janša zahvalil voditeljem sosednjih držav, in sicer italijanski premierki Giorgii Meloni, avstrijskemu kanclerju Christianu Stockerju ter hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću, pri čemer je izpostavil pomen dobrega sodelovanja, tako medsosedskega kot znotraj Evrope.

V zahvalah voditeljem držav Zahodnega Balkana, premierju Črne gore Milojku Spajiću, kosovskemu premierju Albinu Kurtiju ter makedonskemu premierju Hristijanu Mickoskem, je poudaril, da Slovenija ostaja zavezana nadaljnji podpori držav v regiji na njihovi evropski poti.

V nizu objav je Janša izrazil tudi zahvalo ukrajinski premierki Juliji Sviridenko ter poudaril nadaljevanje podpore Ukrajini v vojni proti Rusiji.

V zahvali Netanjahuju pa je Janša zapisal, da se veseli "krepitve dvostranskih odnosov, spodbujanja tehnoloških partnerstev ter prizadevanj za regionalno stabilnost in varnost".

Zahvalil se je tudi češkemu premierju Andreju Babišu in beloruski opozicijski voditeljici Svetlani Tihanovski.

V odzivu na čestitko indijskega premierja Narendre Modija je poudaril pomen krepitve dvostranskega sodelovanja med državama. Da bo vlada v prihodnjem mandatu posebno pozornost namenila strateškemu dialogu z Indijo, je na omrežju X izpostavil tudi kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer.

