Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Goran Boromisa Adam Delius Igor Barišić Prva liga Telemach NK Olimpija NK Olimpija Necat Aygün

Petek, 10. 4. 2026, 12.20

Novi športni direktor Olimpije

Necat Aygün se predstavi: prijatelj Deliusa in Barišića postal športni direktor

Žan Libnik

Necat Aygün, Olimpija | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Kar smo napovedovali v četrtek, je na petkovi novinarski konferenci v Stožicah dobilo uradno potrditev. Necat Aygün je postal novi športni direktor Olimpije. Naslednik Gorana Boromise je že zavihal rokave.

Necat Aygün, NK Olimpija
V Münchnu rojeni upokojeni nogometaš se je v drobovju Stožic predstavil slovenskim novinarjem. Ob njem je sedel direktor kluba Igor Barišić, predsednik Adam Delius je dogajanje spremljal iz ozadja. Barišić se je sprva zahvalil Goranu Boromisi za opravljeno delo, nato pa besedo predal Hrvatovemu nasledniku.

Necat Aygün ima za seboj dokaj spodobno igralsko kariero. Prve nogometne korake je naredil v rodnem Münchnu, kjer je nosil dres kluba 1860 München. Tam si je priigral prestop v turški Bešiktaš, nato se je vrnil v Nemčijo in zaigral za več domačih klubov (Unterhaching, Duisburg, Ingolstadt, Sandhausen). Kariero je pred 12 leti končal v matičnem klubu, takoj zatem pa je tam prevzel tudi svojo prvo pisarniško funkcijo.

Olimpijo spremlja že nekaj časa

Za münchenski klub je najprej opravljal vlogo skavta, deset mesecev je bil tudi njegov športni direktor. Vse do leta 2020 nato ni imel vidnejše vloge v nogometu, leta 2020 pa je postal tehnični direktor nemškega drugoligaša Karlsruherja in tam ostal tri leta. To je bila njegova zadnja zaposlitev.

Zbrane je nagovoril v srbohrvaščini, a hkrati prosil, da na prvi novinarski konferenci spregovori v maternem jeziku, da bi se izognili nesporazumom.

"Slovenski nogomet in Olimpijo spremljam že nekaj časa, za ta klub navija moj prijatelj, prav tako že od prej poznam Adama Deliusa in Igorja Barišića," je povezavo z vodstvom zmajev potrdil 46-letnik. Kot smo izvedeli kasneje, je prijateljstvo s predsednikom in direktorjem ljubljanskega kluba staro že več kot 20 let.

O konkretnih načrtih je novi snovalec kadrovske politike v zmajevem gnezdu govoril bolj malo. "V Ljubljani sem šele dobra dva dneva, opraviti moram temeljito analizo trenutnega stanja, potem bomo skupaj skovali načrt, kako naprej," pravi Aygün in dodaja, da bo marsikaj odvisno od rezultatskega zaključka Olimpijine sezone. Z drugimi besedami: poletno kadrovanje Ljubljančanov bo močno odvisno od tega, ali Federicu Bessoneju in njegovim varovancem uspe uloviti evropsko vozovnico.

Ko smo že pri Argentincu na klopi zeleno-belih; Barišić je zatrdil, da je bila odločitev o podaljšanju sodelovanja z Bessonejem usklajena tudi z novim športnim direktorjem. Prva od številnih zelo pomembnih potez, s katerimi bo v naslednjih mesecih prihodnost Olimpije ustvarjal Aygün.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
