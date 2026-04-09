Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
13.28

Osveženo pred

3 minute

Natisni članek

Leva sredina v iskanju soglasja o skupni podpori enemu kandidatu za predsednika DZ

Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Luka Mesec | Spomnil je, da je po ustavi funkcija predsednika DZ druga najpomembnejša v državi. "Treba je biti zelo pozoren na to, komu bomo zaupali to vlogo, ki ni samo častna, ampak je tudi zelo odgovorna," je dejal. "To je človek, ki je obraz slovenske politike in ki državo predstavlja tudi v tujini," je izpostavil. Ob tem je dodal, da se jim predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se ga je med drugim omenjalo na tem mestu, "zdi popolnoma neprimeren".

Spomnil je, da je po ustavi funkcija predsednika DZ druga najpomembnejša v državi. "Treba je biti zelo pozoren na to, komu bomo zaupali to vlogo, ki ni samo častna, ampak je tudi zelo odgovorna," je dejal. "To je človek, ki je obraz slovenske politike in ki državo predstavlja tudi v tujini," je izpostavil. Ob tem je dodal, da se jim predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se ga je med drugim omenjalo na tem mestu, "zdi popolnoma neprimeren".

Foto: Gaja Hanuna

Svoboda, SD in Levica bodo pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ danes na sestanku poslanskih skupin opravile posvet o tem, "kako bomo ravnali, koga bomo predlagali", je po seji vlade dejal sokoordinator Levice Luka Mesec. Želijo si predsednika DZ, ki bo funkciji primeren, je dodal. Imen, ki jih preigravajo, ni želel razkrivati. Je pa povedal, kaj si misli o tem, da bi na to mesto izvolili predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića.

Imen morebitnih kandidatov za predsednika DZ Luka Mesec še ni želel razkrivati. Koga bodo v trenutnem koalicijskem trojčku podprli, naj bi izvedeli na petkovi ustanovni seji DZ.

Stevanović se jim zdi popolnoma neprimeren

Spomnil je, da je po ustavi ta funkcija druga najpomembnejša v državi. "Treba je biti zelo pozoren na to, komu bomo zaupali to vlogo, ki ni samo častna, ampak je tudi zelo odgovorna," je dejal. To je človek, ki je obraz slovenske politike in ki državo predstavlja tudi v tujini, je izpostavil. Ob tem je dodal, da se jim predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se ga je med drugim omenjalo na tem mestu, "zdi popolnoma neprimeren".

Iščejo najboljšo mogočo pot

Glede na to, da koalicijska križanka še ni rešena, je po oceni Mesca mogoče tudi, da bi dobili le začasnega predsednika DZ. Potrebnih 46 glasov za izvolitev predsednika DZ in tudi mandatarja trenutno po njegovi oceni nima zagotovljenih nobena stran. "Je pa v tej zmedi, ki smo jo po volitvah dobili, treba iskati najboljše mogoče poti in za to se v Levici in Vesni trudimo," je dejal.

Da ni jasne večine, se je zelo jasno videlo tudi na sredinem kolegiju predsednice DZ, ko so imenovali predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije DZ, je izpostavil Mesec.

Mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ je tako pripadlo stranki Demokrati, če bo to potrdil tudi DZ, jo bo vodil njihov poslanec Tadej Osterc. Mesto podpredsednika pa je pripadlo stranki Resni.ca. Glede na predlagani sklep, vložen v DZ, bo mesto zasedel njen prvak Zoran Stevanović.

Eva Irgl in Tadej Ostrc
Mesec v nasprotju s Hanom meni, da desne vlade ni mogoče sestaviti brez težav

"Kot kaže, je pred nami zelo dolg mesec in pol sestavljanja vlade, če bo to sploh uspešno," je dodal. Ob tem pa v nasprotju s predsednikom SD Matjažem Hanom meni, da desne vlade ni mogoče sestaviti brez težav. Bi pa po njegovi oceni pomenila nevarnost, da bo "kaos, ki ga vidimo v svetu, pljusknil tudi v Slovenijo". Aktualni mandat tako kljub uspehom Levice zapuščajo z mešanimi občutki, ker so volitve ustvarile to negotovost.

Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na zadnji redni seji, na kateri je odločala s polnimi pooblastili. S petkovo ustanovno sejo DZ ji bo namreč formalno prenehal mandat, do imenovanja nove vlade pa bo opravljala le še tekoče posle. Na ustanovni seji DZ bodo poslanci morali izvoliti tudi predsednika DZ, ki bo na tajnem glasovanju moral prejeti 46 glasov podpore.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
