Mirra Andrejeva tenis

Nedelja, 12. 4. 2026, 16.15

Teniški globus, 12. april

Mirra Andrejeva v Linzu do pete turnirske zmage

Mirra Andrejeva | Mirra Andrejeva | Foto Reuters

Foto: Reuters

Mirra Andrejeva je zmagovalka turnirja WTA 500 v avstrijskem Linzu. Komaj 18-letna Rusinja je bila po slabih dveh urah v finalu boljša od rojakinje z avstrijskim potnim listom Anastasie Potapove z 1:6, 6:4 in 6:3.

Prva nosilka turnirja v Avstriji Mirra Andrejeva je dosegla svojo peto turnirsko zmago. Trenutno deseta igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA je prvič slavila pred dvema letoma v Iasiju, lani je osvojila turnirja v Indian Wellsu in Dubaju, letos pa še v Adelaide.

Anastasia Potapova ostaja pri treh turnirskih zmagah. Pred štirimi leti je prvič zmagala v Istanbulu, pred tremi v Linzu, lani pa še v Cluj-Napoci. Andrejeva je v Linzu v polfinalu ugnala Romunko Gabrielo Ruse s 6:4 in 6:1, Potapova pa Hrvatico Donno Vekić s 6:4 in 6:2.

WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):

Finale:
Mira Andrejeva (Rus/1) - Anastasia Potapova (Avt) 1:6, 6:4, 6:3.
