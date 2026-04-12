Mirra Andrejeva v Linzu do pete turnirske zmage

Mirra Andrejeva je zmagovalka turnirja WTA 500 v avstrijskem Linzu. Komaj 18-letna Rusinja je bila po slabih dveh urah v finalu boljša od rojakinje z avstrijskim potnim listom Anastasie Potapove z 1:6, 6:4 in 6:3.

Prva nosilka turnirja v Avstriji Mirra Andrejeva je dosegla svojo peto turnirsko zmago. Trenutno deseta igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA je prvič slavila pred dvema letoma v Iasiju, lani je osvojila turnirja v Indian Wellsu in Dubaju, letos pa še v Adelaide.

Anastasia Potapova ostaja pri treh turnirskih zmagah. Pred štirimi leti je prvič zmagala v Istanbulu, pred tremi v Linzu, lani pa še v Cluj-Napoci. Andrejeva je v Linzu v polfinalu ugnala Romunko Gabrielo Ruse s 6:4 in 6:1, Potapova pa Hrvatico Donno Vekić s 6:4 in 6:2.

WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):



Finale:

Mira Andrejeva (Rus/1) - Anastasia Potapova (Avt) 1:6, 6:4, 6:3.