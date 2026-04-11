Brez dvoma: Alcaraz in Sinner zanesljivo v finale

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz sta finalista mastersa v Monte Carlu. Drugopostavljeni Italijan je v polfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva s 6:1 in 6:4, prvi nosilec iz Španije pa je bil boljši od Monačana Valentina Vacherota s 6:4 in 6:4.

Jannik Sinner Foto: Reuters Jannik Sinner, trenutno drugi igralec na svetovni lestvici, se je tudi na tretjem letošnjem mastersu uvrstil v veliki finale, kar je nazadnje uspelo Srbu Novaku Đokoviću leta 2015. V polfinalnem obračunu proti Alexandru Zverevu je vseskozi prevladoval, finalni obračun si je priigral po uri in 22 minutah.

Njegov finalni tekmec bo Carlos Alcaraz. Prvi lopar na svetu in prvi nosilec klasičnega turnirja na peščeni podlagi je prav tako zanesljivo opravil s svojim polfinalnim tekmecem iz kneževine, njegov odpor je strl po uri in 25 minutah.

V nedeljo bo na sporedu prvi medsebojni dvoboj med Alcarazom in Sinnerjem to leto. Na dosedanjih 16 obračunih je desetkrat slavil Španec, šestkrat pa Italijan. Nazadnje sta se pomerila na lanskem zaključnem turnirju sezone v Torinu, kjer je Sinner zmagal s 7:6 (4) in 7:5.

Tako Sinner kot Alcaraz bosta v Monte Carlu naskakovala svojo 27. turnirsko zmago.

ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):



Polfinale:

Jannik Sinner (Ita/2) - Alexander Zverev (Nem/3) 6:1, 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Valentin Vacherot (Mon) 6:4, 6:4.