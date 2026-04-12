Po ponesrečenem prvem krogu Gajser rešil, kar se je rešiti dalo

Hladen in oblačen dan, tudi nekaj kapelj dežja. Sardinija motokrosiste ni pričakala z najbolj sredozemskim vremenom. Riola Sardo gosti četrto letošnjo veliko nagrado v svetovnem prvenstvu MX2 in MXGP. V močnejšem razredu je prvo vožnjo dobil Lucas Coenen, ki postaja novi kralj mivke. Odgovora zanj ni imel niti Jeffrey Herlings. Tim Gajser je po napakah v prvem krogu iz 26. mesta napredoval na deveti. Jan Pancar se na tej progi ne znajde, bil je 22. Ob 17.10 sledi odločilna druga vožnja.

Po najhitrejšem času na sobotnem treningu in zelo konkurenčnim časom na kvalifikacijski vožnji, ko je bil po slabšem štartu tretji, se je zdelo, da bo Tim Gajser (Yamaha) na VN Sardinije v igri vsaj za zmagovalni balkon, če ne tudi za zmago. A se mu je vse podrlo že v uvodnih metrih prve vožnje. Po slabšem štartu so ga zaprli v ozkem prvem desnem zavoju, bil je okoli 10. mesta, nato pa je padel v drugem zavoju in bil po prvem krogu samo 26. V prvi polovici vožnje se mu je zgodil še en manjši padec, a je vseeno pridobival mesta. Do 20. minute je napredoval do 12. mesta, nato pa nekaj krogov ni več dosegal dovolj hitrih časov.

Lucas Coenen je vrhunsko odpeljal prvo vožnjo. Foto: KTM Medtem smo v ospredju spremljali nizozemsko-belgijski dvoboj za prvo mesto. Jeffrey Herlings (Honda) je vodil do 14. minute, nakar ga je Lucas Coenen (KTM) prehitel in se mu v dveh krogih odpeljal. Mladi 19-letni Belgijec ima na mivki res neverjetno hitrost. Očitno 12 let starejši Nizozemec predaja krono najboljšega voznika na peščeni podlagi. Coenen je bil v cilju 20 sekund pred Herlingsom. Že tretji Romain Febvre (Kawasaki) pa je zaostal že 45 sekund. V zadnjih dveh krogih je Gajser spet dvignil ritem in prehitel tri tekmece. Na devetem mestu je v cilju zaostal minuto in 21 sekund. Že celoten konec tedna pa ne gre drugemu Slovencu v MXGP, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je prvo vožnjo s krogom zaostanka končal na 22. mestu.

MXGP Sardinije, 1. prva vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Jeffrey Herlings (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Kay de Wolf (Husqvarna)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Andrea Adamo (KTM)

7. Tom Vialle (Honda)

8. Alberto Forato (Fantic)

9. Tim Gajser (Yamaha)

...

22. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (3/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 167 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 156

3. Tom Vialle (Honda) 150

4. Romain Febvre (Kawasaki) 142

5. Tim Gajser (Yamaha) 136

6. Maxime Renaux (Yamaha) 128

7. Andrea Adamo (KTM) 104

8. Ruben Fernandez (Honda) 99

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 32

Sachi Coenenu končno uspelo

Serijskemu zmagovalcu kvalifikacijskih voženj Sachi Coenenu (KTM) je v razredu MX2 končno uspelo dobiti tudi vožnjo na dirki. Šele na sedmi letos! Vendarle ni naredil nobene napake in je bil v cilju prve vožnje 13 sekund pred branilcem lovorike Simonom Längenfelderjem (KTM). S petim mestom je prijetno presenetil češki zasebnik Julius Mikula (Osička KTM), ki je v zadnjem krogu za sabo zadržal tudi Camdena McLellana (Triumph). Ta se je po slabem štartu prebijal iz ozadja. Enako njegov ekipni kolega Guillem Farres (Triumph), ki je padel v prvem krogu, končal pa na sedmem mestu.