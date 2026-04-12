Kaj sploh so spomeniki in kaj imajo s tem Slovenci?

Wout van Aert v ciljnem šprintu za zgodovino prehitel Tadeja Pogačarja

Wout van Aert je osvojil severni pekel! Belgijski zvezdnik je v odločilnem šprintu na velodromu strl Tadeja Pogačarja in slavil na eni najbolj brutalnih klasik v svetu kolesarstva. Pogačar je bil na poti do zgodovinskega podviga dolgo v igri za zmago, a mu je Pariz–Roubaix tudi tokrat ušel iz rok.

Wout van Aert je prvič v karieri osvojil spomenik Pariz - Roubaix. Foto: Reuters

1 km do cilja - kolesarja sta na velodromu.

1,8 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG) in Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) sta blizui zgodovinskemu dosežku. Kdo bo premierno osvojil severni pekel od Pariza do Roubaixa?

4,5 km do cilja - Vse bližje je zaključna drama.

6,5 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG) in Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) bosta odločila o zmagovalcu. Njuna prednost je 28 sekund.

10 km do cilja - Vse bližje je veliki zaključek. Kdo bo prvič osvojil severni pekel? Tadej Pogačar ali Wout van Aert? Pred njima sta še dva kockasta sektorja in zaključek na velodromu. Foto: zajem zaslona

13 km do cilja - Videti je, da ima Wout van Aert nekoliko ožje pnevmatike kot Tadej Pogačar. Kaj bo to pomenilo v morebitnem šprintu, bomo videli kmalu. Zasledovalna skupina ima medtem 29 sekund zaostanka.

Du monde dans le Carrefour de l'Arbre ! 😍#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/j8ldlGQS3g — Paris-Roubaix Hauts-de-France (@parisroubaix) April 12, 2026

Pogačar se je 17 km pred ciljem v levem ovinku za las rešil padca

17 km do cilja - Za hip je zaostalo srce. Na četrtem sektorju je Pogačar skoraj padel v levem ovinku. Mathieu van der Poel zaostaja 19 sekund.

18 km do cilja - Prednost vodilne dvojice se zmanjšuje. Znaša še 24 sekund.

26 km do cilja - Kockasti sektor številka 7 je na vrsti. Pogačar in Van Aert dobro sodelujeta in imata 42 sekund prednosti.

31 km do cilja - Videti je, da bomo zmagovalca letošnje izvedve Pariz - Roubaix iskali med dvema kolesarjema. Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG), Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) imata pred Mathieujem van der Poelom (Alpecin Premier Tech) in zasledovalci 40 sekund prednosti.

38 km do cilja - Tadej Pogačar je opravil z ovinkom, v katerem je lani na debiju padel in izgubil boj za zmago. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) mu sledi, najbližji zasledovalci imajo 34 sekund pribitka.

41 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG), Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) kolesarita v svojem ritmu in imata 30 sekund prednosti pred najbližnjimi zasledovalci. Med njimi je tudi Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech)

49 km do cilja - Sektor številka 11 je na vrsti. Dolg je 3 km in ima predznak petih zvezdic. Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG), Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) sta kot prva začela kolesariti po vnovičnem kockastem sektorju. Zaostanek Mathieuja van der Poela se je povečal na 34 sekund.

Wout van Aert je skočil

52 km do cilja - Wout van Aert je skočil. Tadej Pogačar je za nekaj časa izgubil stik z njim, zdaj mu sledi. Mathieu van der Poel zaostaja 25 sekund.

56 km do cilja - Vsega 23 sekund še znaša zaostanek Mathieuja van der Poela.

58 km do cilja - Mathieu van der Poel dela vse, da bi ujel priključek s Tadejem Pogačarjem. Njegov zaostanek je 30 sekund. Ob Nizozemcu so denimo še Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe)

61 km do cilja - Wout van Aert ujel priključek s skupino na čelu s Tadejem Pogačarjem. Mathieu van der Poel zaostaja 57 sekund.

Tadej Pogačar po novih težavah spet ujel vodilne

68 km do cilja - Tadej Pogačar je priključil peterici kolesarjev. Wout van Aert zaostaja 26 sekund, Mathieu van der Poel 1:12. Povprečna hitrost na dirki znaša kar 50,3 km/h, temperatura ozračja pa je 14,6 stopinje Celzija.

71 km do cilja - Zdaj ima težave Wout van Aert, ki je moral prav tako zamenjati kolo. Njegova menjava pa ni bila idealna, saj je izgubil več časa kot nekaj trenutkov pred tem Tadej Pogačar, ki ima le še 11 sekund zaostanka za vodilnimi. Mathieu van der Poel zaostaja 1:26 za najhitrejšimi kolesarji.

Wout van Aert je imel prav tako težave s kolesom. Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar moral zamenjati že drugo kolo

72 km do cilja - Tadej Pogačar ima spet težave. Vnovič je moral zamenjati kolo. K sreči je bil avto njegove ekipe tokrat zelo blizu in je lahko hitro zamenjal. Zdaj lovi peterico.

82 km do cilja - Kolesarji so zapeljali na kockasti del številka 19. Tadej Pogačar je v ospredju vodilnih kolesarjev. Mathiue van der Poel je medtem zmanjšal zaostanek na 1:30.

88 km do cilja - Tadej Pogačar je na čelu skupine sedmerice kolesarjev, ki vodijo dirko. Mathieu van der Poel zaostaja 1:55.

Mathieu van der Poel z velikimi težavami: lova za zmago je zanj praktično konec

94 km do cilja - Trirkatni zmagovalec dirke Pariz-Roubaix Mathieu van der Poel je imel težave kolesom. Pnevmatika se mu je predla. Dolgo časa je čakal na svoje kolo, zdaj pa za glavnino, v kateri je Tadej Pogačar, zaostaja že 2 minuti.

Crevaison dans la Trouée d'Arenberg pour Mathieu van der Poel ! 🛠️#ParisRoubaix pic.twitter.com/01njrPHqeM — Paris-Roubaix Hauts-de-France (@parisroubaix) April 12, 2026

95 km do cilja - 19. kocaksti del spada med petzvezdnične in je dolg 2300 metrov. Wout van Aert je navil tempo. Tadej Pogačar je na čerti poziciji-

98 km do cilja - kakšna vožnja Tadeja Pogačarja. Povsem sam je pripeljal številne kolesarje do glavnine. Koliko moči mu je vzel ta lov, bomo videli v nadaljevanju dirke.

103,6 km do cilja - Mathieu van der Poel je skočil iz glavnine, za katerim kolesari približno 8 kolesarjev. Tadej Pogačar zaostaja 21 sekund.

105 km do cilja - Tadej Pogačar nima več pomočnikov ob sebi in sam skuša nadoknaditi zaostanek za glavnino, ki ima zdaj 30 sekund prednosti.

109 km do cilja - Kolesarji UAE Emirates opravljajo odlično delo in so zmanjšali zaostanek na 24 sekund.

115 km do cilja - Tadej Pogačar je vendarle prišel do svojega kolesa. Svetovni prvak je ob izhodu iz 21. sektorja od Mainga do Monchaux-sur-Ecaillona (140,7. km – 1,6 km) spet sedel na svoje kolo. Kolesarji UAE Emirates, ki so v glavnini, so se zaustavili in čakajo na Pogačarja, ki zaostaja 48 sekund.

117 km do cilja - Tadej Pogačar še vedno kolesari na modrem kolesu Shimana, saj njegova ekipa še ni prišla do njega. Medtem na čelu glavnine navijajo tempi kolesarji ekipe Alpecin Premier Tech, ki imajo v svojih vrstah favorita

Pogačar v težavah s kolesom

120 km do cilja - Tadej Pogačar je imel težavo s kolesom. Na koncu je moral vzeti celo modro kolo od Shimana, saj njegove ekipe še ni bilo ob njem.

🌈 Tadej Pogacar suffered a puncture in the cobbled sector 22 between Quérénaing and Maing.



Crevaison roue avant pour Tadej Pogacar dans le secteur pavé de Quérénaing and Maing! 🛠️#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/VUqdh4dKOR — Paris-Roubaix Hauts-de-France (@parisroubaix) April 12, 2026

123 km do cilja - Josh Tarling (Ineos Grenadiers) se je znašel na tleh v družbi še dveh kolesarjev. Kolesarji so se podali na kockasti del številka 23 - toliko jih je še do cilja.

135 km do cilja - Povprečna hitrosta znaša kar 51.9 km/h. V ospredju je še približno 60 kolesarjev.

143 km do cilja - 26. kockasti sektor do konca ima nekaj vzpona. Tadej Pogačar ima za zdaj vse pod nadzorom.

148 km do cilja - Težave s kolesom so pogosta težava na severnem peklu Pariz - Roubaix. Trenutno vlada pravi kaos. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) je imel težave s kolesom in lovi glavnino.

Crevaison de Wout van Aert qui est attendu par Owain Doull pour reprendre sa place dans le peloton. 🛞#ParisRoubaix pic.twitter.com/3kyJacbVZw — Paris-Roubaix Hauts-de-France (@parisroubaix) April 12, 2026

154 km do cilja - Mike Teunissen (Astana) je bi ujet. Na čelu glavnine zdaj kolesarji UAE Emirates. Mads Pedersen je ujel glavnino, vendar se mora zdaj prebiti naprej.

157 km do cilja - Mads Pedersen (Lidl-Trek) je imel težave s kolesom. Njegov zaostanek znaša 40 sekund. Medtem se je v beg podal Mike Teunissen (Astana) in ima 19 sekund prednosti.

162 km do cilja - Kolesarji so zavili na prvi kockasti del. Kar 30 jih je na današnji trasi. Tadej Pogačar je v ospredju. Tudi Mathieu van der Poel in Wout van Aert.

163 km do cilja - Matevž Govekar (Bahrain - Victorious), ki je bil na začetku nekaj časa v begu, je padel. A je videti, da s slovenskim kolesarjem ni nič hujšega.

170 km do cilja - v ospredju glavnine so kolesarju UAE Emirates, Visma | Lease a Bike in Alpecin Premier Tech, ki želijo imeti na ključnih kockastih delih imeti svoje favorite v dobrem položaju.

175 km do cilja - Danes dirkajo štirje slovenski kolesarji - Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Matej Mohorič, Matevž Govekar in Žak Eržen (Bahrain - Victorious).

183 km do cilja - Tadej Pogačar je spet skupaj z glavnino.

187 km do cilja - Tadej Pogačar je nekoliko zaostal za glavnino. Razlog? Slekel si je dodatna oblačila, saj se temperatura zvišuje. Danes kolesari v celoti v povsem beli opravi.

200 km do cilja - kmalu se bodo začeli kockasti odseki - kar 30 jih bo. Glavnina je še vedno skupaj.

216 km do cilja - Kolesarji vseskozi skušajo priti v beg, vendar glavnina drži vajeti skupaj. Temperatura ozračja je 11 stopinj Celzija, dobrodošlo pa je, da danes ne bo padavin, ki na kockastih odsekih naredijo že tako brutalno dirko še bolj dramatično.

225 km do cilja - Pogačar marca dvakrat padel na ogledu trase

"Zelo dobro je bilo kolesariti na novem okvirju. Vse se stvari razvijajo, tudi pnevmatike. Vedno je prostor za napredek. Vsi stremimo k napredku," je dejal Tadej Pogačar pred štartom in na vprašanje, kako je bilo marca na preizkusu tlakovcev, ko je dvakrat padel, povedal: "Marce sem res padel. Sploh ni bilo na kockah. Padel sem dvakrat, vendar je bilo veliko blata in se nisem poškodoval. Sem pa bil umazan (smeh, op. a.)"

230 km do cilja - glavnina je spet skupaj.

Un trio a réussi à prendre 15'' d'avance sur le peloton. #ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/oYR30W5pEs — Paris-Roubaix Hauts-de-France (@parisroubaix) April 12, 2026

248 km do cilja - v begu so trije kolesarji, med njimi tudi Slovenec Matevž Govekar iz ekipe Bahrain Victorious - Riley Sheehan (NSN Cycling Team) in Martijn Rasenberg (Unibet Rose Rockets). Pred glavnino imajo 15 sekund prednosti.

258 km do cilja - Dirka se je začela. Kolesarji že od začetka skušajo priti v beg.

10.52 - Tadej Pogačar ima danes priložnost, da se zapiše v zgodovino kolesarstva in osvoji še zadnjega od petih spomenikov, potem ko je že osvojil Milano-Sanremo, Dirko po Flandriji, Liege - Bastogne - Liege in Dirko po Lombardiji.

10.50 - Kolesarji so začeli z zaprto vožnjo

10.45 – Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je poseben dan v svetu kolesarstva. Na sporedu je severni pekel po znamenitih kockah na trasi od Pariza do Roubaixa. Kolesarje čaka dobrih 258 kilometrov dolga trasa s 30. sektorji po kockah. Osrednja favorita sta Mathieu van der Poel, ki je osvojil ta spomenik trikrat zapored, in Tadej Pogačar – lani sta zasedla prav prvi dve mesti.