Na najvišjo kolesarsko raven naj bi kmalu stopil še en Slovenec – 19-letni Erazem Valjavec

19-letni slovenski kolesar Erazem Valjavec, ki se je zadnji dve sezoni kalil v belgijski razvojni ekipi Soudal Quick-Step Devo Team, naj bi že prihodnje leto prestopil v najvišji kolesarski razred, poroča specializirani kolesarski portal WielerFlits.

Po informacijah Wielerflitsa naj bi se pri ekipi Soudal Quick-Step po tej sezoni razšli z vsaj šestimi kolesarji, medtem ko naj bi trije ali štirje perspektivni člani razvojne ekipe napredovali v ekipo svetovne serije. Med njimi je tudi Erazem Valjavec, ki je izstopal že v mladinskih kategorijah in bil reden član slovenske reprezentance.

Poleg Valjavca, sina nekdanjega vrhunskega kolesarja Tadeja Valjavca, naj bi profesionalno pogodbo podpisala tudi 21-letni Italijan Federico Savino in leto mlajši Belgijec Jasper Schoofs. Dogovor naj bi dosegli tudi z 20-letnim Belgijcem Victorjem Soenensom, vendar še ni jasno, ali bo v najvišji razred prestopil že prihodnje leto ali šele leto pozneje.

Zaradi pravil UCI, ki omogočajo kolesarjem iz razvojnih ekip nastope na najvišji ravni, so omenjeni kolesarji v zadnjem letu in pol skupaj zbrali že 32 nastopov za člansko ekipo.

Znotraj ekipe Soudal Quick-Step se v ekipi do 19 let kali še en Slovenec, 18-letni Gal Stare, članica njihove ženske ekipe AG Insurance - Soudal Team pa je Urška Žigart.

Preberite še: