Wout van Aert po največji zmagi kariere na dirki Pariz–Roubaix ni najprej govoril o sprintu, taktiki ali velikem skalpu Tadeja Pogačarja, ampak o Michaelu Goolaertsu. Belgijec je po prečkanju ciljne črte pogledal v nebo in s prstom pokazal proti njemu, pozneje pa razkril ganljiv razlog: od leta 2018, ko je na tej dirki izgubil moštvenega kolega, je sanjal prav o tem trenutku. "Ta zmaga je za Michaela," je dejal Van Aert.

"To mi pomeni prav vse. To je bil moj cilj že od leta 2018, ko sem prvič nastopil na tej dirki. Na tisti dirki sem izgubil moštvenega kolega, Michaela Goolaertsa. Od takrat je bil moj cilj, da pridem sem in pokažem s prstom proti nebu," je v pogovoru za Eurosport razkril Van Aert. Njegove besede so dale zmagi dodatno težo, saj ni šlo le za osvojeni spomenik, ampak za osebno izpolnitev obljube, ki jo je nosil v sebi osem let.

Zmago posvetil posebnemu prijatelju, ki ga je izgubil

Belgijec je poudaril, da je zmago posvetil pokojnemu kolegu in ljudem, ki so bili del tiste zgodbe. "Ta zmaga je za Michaela, še posebej pa za njegovo družino, za osebje, Marianne, Christopheja Laporta in vse moje prijatelje ter soigralce iz moje prejšnje ekipe," je dejal. Ob tem je priznal, da je bil Pariz–Roubaix zanj dolga leta tudi dirka razočaranj in smole, a mu je prav vse to pomagalo, da je danes zdržal do konca. "Od takrat sem bil na nek način tolikokrat nesrečen na tej dirki, a mi je to prineslo tudi izkušnje. Zato sem tudi danes, ko mi sreča prav tako ni bila naklonjena, še naprej verjel vanjo in končno je prišla nagrada."

Wout van Aert je po veliki zmagi na dirki Pariz–Roubaix pogledal proti nebu in razkril, da je ta trenutek nosil v sebi vse od leta 2018.

Van Aert se je dotaknil tudi dvoboja s Tadejem Pogačarjem, ki ga je na koncu premagal v sprintu na velodromu v Roubaixu. Čeprav so mnogi v ospredje postavljali predvsem Slovenca in Mathieuja van der Poela, Belgijec ni prenehal verjeti vase. "Res sem večkrat izgubil vero, a naslednji dan sem se vedno zbudil in se spet boril za zmago. In iskreno, ni lepšega občutka, kot se v sprintu pomeriti s svetovnim prvakom. On je pravi prvak in mi je resnično dal trdo delo. Premagati ga v sprintu, v dvoboju, je zame res nekaj posebnega."

Zaradi Pogačarja velikokrat na robu zmogljivosti

V odločilnih metrih ni želel improvizirati. Ko sta s Pogačarjem sama prišla na velodrom, je imel v glavi natančno izdelan načrt. "Ko sem zapeljal na velodrom, sem se preprosto držal svojega načrta, ki sem ga imel v glavi in ki sem ga pripravljal. Ta sprint sem opravil že tolikokrat, da sem točno vedel, kaj moram storiti," je pojasnil. Dodal je, da je bil najtežji prav prihod do velodroma, saj je moral preživeti vse Pogačarjeve napade: "Tadej je izvedel toliko napadov, tolikokrat sem bil na robu svojih zmogljivosti, da sem mu lahko sledil. In vse to se je izplačalo."

Tadej Pogačar ga je napadal, a je zdržal vse napade, čeprav je bil večkrat že povsem izmučen.

Za Van Aerta je bila ta zmaga tudi nagrada za vse težke trenutke in številne udarce, ki jih je v karieri že prestal. "To je res kaotična dirka. Mislim, da ima vsak, ki pride na ciljno črto, svojo zgodbo, in prav zato je to tako lepo. Včasih je težko, a na dan, kot je ta, je to najboljša dirka, kar jih je," je še dejal Belgijec, ki je v Roubaixu doživel dan, o katerem je sanjal vse od leta 2018.