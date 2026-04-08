Avtor:
S. K.

Sreda,
8. 4. 2026,
21.21

Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Isaac Del Toro dirka po Baskiji

Sreda, 8. 4. 2026, 21.21

1 minuta

Po tretji etapi Baskije

Kako hudo jo je skupil Pogačarjev kolega?

Isaac del Toro | Kdaj se bo vrnil Isaac del Toro? | Foto Guliverimage

Kdaj se bo vrnil Isaac del Toro?

Foto: Guliverimage

Tretjo etapo Dirke po Baskiji je zaznamoval padec in odstop 22-letnega mehiškega zvezdnika moštva UAE Emirates – XRG Isaaca del Tora. Vodja zdravniške službe v ekipi je danes postregel s prvimi informacijami.

Primož Roglič, Paul Seixas, Baskija 2026
Sportal Dan za ubežnike, Roglič ostaja drugi za Seixasom

"Isaac ima natrganino v desni stegenski mišici in več odrgnin. Prestal bo še dodatne preiskave pod nadzorom naše zdravniške službe," je danes sporočil doktor Adrian Rotunno.

Zdaj je pod vprašajem celoten spomladanski tekmovalni program Isaaca del Tora. 19. aprila bi moral nastopiti na nizozemski klasiki Amstel Gold, pa potem na Valonski puščici (22. aprila), 26. aprila bi bil Pogačarjev pomočnik na četrtem spomeniku sezone Liege–Bastogne–Liege, poleti pa ga čaka krstni nastop na Dirki po Franciji, kjer bo prav tako pomemben Pogačarjev pomočnik v gorah. 

Do Toura bi moral biti del Toro verjetno že zdrav, vprašanje pa je, kako bo neprostovoljni premor vplival na njegovo formo. V Baskiji sicer ni ravno blestel, na uvodnem kronometru je zasedel šele 13. mesto in za francoskim asom Paulom Seixasom zaostal 51 sekund, v drugi etapi pa je v cilj pripeljal 1:43 za zmagovitim francoskim najstnikom.

