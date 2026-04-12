Ponekod na avtocestah nastajajo zastoji

Na cestah po državi se tudi zaradi prometnih nesreč pojavljajo zastoji. Med drugim je zaradi nesreče močno oviran promet na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri Vrhniki proti Ljubljani, obvoz je možen za osebna vozila med priključkoma Logatec-Dragomer.

Kot so napovedali pri prometnoinformacijskem centru za državne ceste, je zaradi zaključka počitnic v večjem delu Nemčije ta konec tedna pričakovati povečan promet predvsem od Hrvaške skozi Slovenijo proti Avstriji in Italiji. Glede na lepo vreme več prometa pričakujejo na območju turističnih in izletniških smeri in točk, ponekod pa promet ovirajo tudi nekatera dela na cestah.

