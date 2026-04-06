Ponedeljek, 6. 4. 2026, 17.55

Kazen za Tadeja Pogačarja in Remca Evenepoela, vendar ne zaradi železniškega incidenta.

Tadej Pogačar Remco Evenepoel | Tadej Pogačar in Remco Evenepoel bosta zaradi neprimernega vedenja na dirki po Flandriji morala odpreti denarnico. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Remco Evenepoel bosta zaradi neprimernega vedenja na dirki po Flandriji morala odpreti denarnico.

Glede na poročilo komisije na Dirki po Flandriji sta Tadej Pogačar in Remco Evenepoel prejela kazen za neprimerno vedenje na nedeljski dirki.

Remcu Evenepoelu, ki je na svojem krstnem nastopu na največji enodnevni dirki osvojil odlično tretje mesto, očitajo uporabo tako imenovanega "lepljivega bidona", kar pomeni, da je pri prevzemu bidona iz spremljevalnega avta dobil nedovoljeno pomoč pri pospešku. Tadeju Pogačarju, ki je znova navdušil in dobil dirko, pa očitajo odmetavanje odpadkov izven za to določenih območij.

Evenepoel je za 'šlepanje' ob spremljevalnem avtomobilu prejel kazen 200 švicarskih frankov (okoli 210 evrov), medtem ko je vodja ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe Sven Vanthourenhout prejel kazen 500 švicarskih frankov (okoli 520 evrov).

Pogačar bo moral Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) plačati 500 švicarskih frankov (okoli 520 evrov), poleg tega pa mu bodo odvzeli še 25 točk UCI.

Železniški incident, pri katerem je polovica glavnine – vključno s Pogačarjem in Evenepoelom – ignorirala rdečo luč na semaforju, ko se je prehodu približeval vlak, v poročilu žirije ni omenjen, poroča Wielerflits.

