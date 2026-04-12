Tadej Pogačar je po drugem mestu na brutalnem Pariz–Roubaixu odkrito priznal, da mu je severni pekel pobral preveč moči za zmagovit zaključek. Svetovni prvak je razkril, da je imel kar tri predrte pnevmatike in trikrat menjal kolo, zaradi česar je bil ob prihodu v odločilni del dirke že precej izčrpan. Ko je ostal sam z Woutom van Aertom, je hitro spoznal, da Belgijca na tlakovcih ne bo mogel več streti. "Ko sem začel sprintati, so bile moje noge kot špageti," je po dirki dejal v pogovoru za Eurosport.

"Mislim, da je imela večina tekmovalcev danes veliko težav s predrtinami. Sam sem imel danes tri predrte pnevmatike in trikrat zamenjal kolo, torej ja, ni bilo idealno. Imel pa sem izjemno močno ekipo, ki me je pripeljala nazaj tik pred Arenbergom, a takrat sem bil že malo izčrpan," je dejal Pogačar, ki je moral tudi tokrat na severnem peklu plačati visoko ceno kaotične dirke.

Ko je ostal sam z Woutom, ni imel več dovolj svežine

Čeprav je tudi po vseh zapletih ostal v igri za zmago in z Woutom van Aertom prišel do samega zaključka, je svetovni prvak priznal, da v odločilnih trenutkih ni imel več dovolj dinamita v nogah, da bi Belgijca zlomil na tlakovcih.

Tadej Pogačar je imel na brutalnih tlakovcih severne Francije obilico smole, saj je moral po težavah s predrto pnevmatiko večkrat zamenjati kolo. Foto: Guliverimage

"Ko sem bil sam z Woutom, nisem imel dovolj svežine v nogah, da bi ga morda lahko pustil za sabo na tlakovcih. Mislim, da sem kar hitro spoznal, da bo to nemogoča naloga."

Pogačar je razkril tudi, kdaj je začel slutiti, da bo razplet verjetno šel v smer šprinta, v katerem bo imel Van Aert prednost. "Ko je prvič napadel, sem še vedno verjel, da mu morda lahko odgovorim s protinapadom, a je potem vozil res pametno. Delo sva si kar dobro razdelila, ampak po svojem napadu sem si rekel: 'Ok, trasa je res težka, pa še veter piha v obraz, in preprosto nisem mogel.' Morda sem že takrat vedel, da bo to 99-odstotno nemogoče, a sem še vedno upal v sprintu."

Tam pa je bilo hitro jasno, da dodatnega odgovora ne bo mogel več ponuditi. "Ko sem začel sprintati, so bile moje noge kot špageti," je slikovito opisal razpoloženje v zadnjih metrih.

Pariz–Roubaix ostaja odprta zgodba

Če je pred kratkim kot največji izziv omenjal Milano–Sanremo, ki ga je letos krstno osvojil, se je po še enem drugem mestu v Roubaixu tehtnica zdaj nekoliko nagnila na drugo stran. Spomenik Pariz-Roubaix ostaja torej edini, ki ga še ni osvojil. Še enkrat več pa je pokazal, zakaj je najboljši kolesar na svetu in kako se lahko znajde na prav vseh terenih.

Tadej Pogačar in Wout van Aert sta na severnem peklu uprizorila velik obračun za zmago. Foto: Reuters

"Trenutno, ja. Zdi se mi, da bi pred dvema tednoma rekel Milano–Sanremo, ampak zdaj, ko sem tu spet zasedel drugo mesto. To je še vedno moj drugi nastop tukaj, zato počakajmo malo in bomo videli."

Na vprašanje, ali to pomeni, da se bo vrnil po novo priložnost, ni zaprl vrat. "Ja, ne morem reči ne, ampak ja, mogoče pa ja," je odgovoril.

Smer se obrača proti dirki Tour de France

Kolikor poznamo Pogačarja, bo tudi v bodoče prihajal na to klasiko in skušal pokoriti tekmece ter osvojiti še ta spomenik, ki mu torej manjka v vitrini.

Zdaj bo lahko misli povsem usmeril v Tour de France, na katerem bo skušal prikolesariti do skupno pete zmage, kar bi bila tretja zaporedna.