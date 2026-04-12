Sa. B.

Nedelja,
12. 4. 2026,
6.29

Osveženo pred

2 minuti

Izrael Donald Trump ZDA Iran JD Vance Vojna v Iranu

Vojna v Iranu

Vance sporočil slabo novico: Iran naših pogojev ni sprejel

JD Vance, pogajanja v Pakistanu | "Slaba novica je, da dogovora še nismo dosegli," je na novinarski konferenci povedal JD Vance. | Foto Reuters

"Slaba novica je, da dogovora še nismo dosegli," je na novinarski konferenci povedal JD Vance.

Foto: Reuters

Podpredsednik ZDA JD Vance je po končanih mirovnih pogovorih s predstavniki Irana v Islamabadu sporočil, da se Iran ni strinjal z ameriški pogoji za končanje vojne, vključno z zavezo, da ne bodo razvijali jedrskega orožja, poroča BBC. "Preprosto nismo mogli priti do situacije, ko bi Iran sprejel naše pogoje," je dejal.

V izjavi po mirovnih pogajanjih, ki so po njegovih besedah potekala 21 ur, je Vance povedal: "Slaba novica je, da dogovora še nismo dosegli. Mislim, da je to veliko slabša novica za Iran kot za ZDA." Dejal je, da ameriška delegacija, ki sta jo poleg podpredsednika sestavljala še posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, zdaj zapušča Pakistan, ob tem pa se je zahvalil pakistanskemu premierju Šebhazu Šarifu. "Ne glede na pomanjkljivost pogajanj, niso bili krivi Pakistanci, ki so opravili izjemno delo," je izpostavil.

"To je naša končna in najboljša ponudba"

Dodal je, da so predstavniki ZDA na pogajanje prišli v dobri veri, a žal se strani nista mogli dogovoriti za premirje. "Odhajamo z zelo preprostim predlogom, metodo razumevanja, da je to naša končna in najboljša ponudba. Videli bomo, ali jo bodo Iranci sprejeli." Kot Trumpov glavni cilj mirovnih pogajanj je navedel zaustavitev iranskih jedrskih zmogljivosti.

Potrdil je, da so na pogajanjih govorili tudi o odmrznitvi iranskega premoženja "in številnih drugih vprašanjih, a preprosto nismo prišli do situacije, ko bi Iran sprejel naše pogoje". "Mislim, da smo bili precej prilagodljivi in ustrežljivi," je še pojasnil. Ob tem je dodal, da se je med pogajanji večkrat pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Po končani novinarski konferenci je ameriška delegacija zapustila Pakistan.

Na pogajanja se je odzvalo tudi iransko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je v izjavi navedlo, da so se pogovorov lotili odprto, ob tem pa dodalo, da se morajo ZDA vzdržati "pretiranih zahtev in nezakonitih prošenj" ter sprejeti "legitimne pravice in interese Irana".

Predsednik Trump je pred tem dejal, da mu je vseeno, ali so pogajanja uspešna, saj ZDA zmagajo v vsakem primeru. "Vojaško smo jih že premagali," je dejal novinarjem v Beli hiši.

Ameriško delegacijo so sestavljali Trumpov zet Jared Kushner, posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff in podpredsednik ZDA JD Vance. Foto: Reuters

Donald Trump
Novice Trump z ostrim sporočilom: Začenjamo postopek čiščenja
bencin Avstrija
Novice Vojna trese naše sosede: prihaja nov udarec za cene
Modžtaba Hamenej
Novice Po tednih ugibanj razkrili, v kakšnem stanju je iranski vrhovni vodja

VEČ NOVIC
