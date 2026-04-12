Hladen in oblačen dan, tudi nekaj kapelj dežja. Sardinija motokrosiste ni pričakala z najbolj sredozemskim vremenom. Z zmago v obeh vožnjah je četrto dirko letošnjega svetovnega prvenstva MXGP dobil Lucas Coenen (KTM) in se utrdil na prvem mestu skupnega seštevka. Z Jeffreyjem Herlingsom (Honda) sta bila razred zase. Tim Gajser (Yamaha) je s 25 točkami osvojil osmo mesto. V prvi vožnji je padel že v drugem zavoju, v drugi pa je vozil na tretjem mestu, a bil očitno prehiter in se je še enkrat znašel na tleh. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je z dvema točkama končal na 22. mestu. Že naslednji konec tedna sledi VN Trentina, ki vsako leto v Pietramurato privabi več tisoč slovenskih navijačev.

Po ponesrečenem prvem krogu Gajser v prvi vožnji deveti

Po najhitrejšem času na sobotnem treningu in zelo konkurenčnim časom na kvalifikacijski vožnji, ko je bil po slabšem štartu tretji, se je zdelo, da bo Tim Gajser (Yamaha) na VN Sardinije v igri vsaj za zmagovalni balkon, če ne tudi za zmago. A se mu je vse podrlo že v uvodnih metrih prve vožnje. Po slabšem štartu so ga zaprli v ozkem prvem desnem zavoju, bil je okoli 10. mesta, nato pa je padel v drugem zavoju in bil po prvem krogu samo 26. Dotaknila sta se z ekipnim kolego Maximom Renauxjem (Yamaha). V prvi polovici vožnje se mu je zgodil še en manjši padec, a je vseeno pridobival mesta. Do 20. minute je napredoval do 12. mesta, nato pa nekaj krogov ni več dosegal dovolj hitrih časov.

Lucas Coenen je vrhunsko odpeljal prvo vožnjo. Foto: KTM Medtem smo v ospredju spremljali nizozemsko-belgijski dvoboj za prvo mesto. Jeffrey Herlings (Honda) je vodil do 14. minute, nakar ga je Lucas Coenen (KTM) prehitel in se mu v dveh krogih odpeljal. Mladi 19-letni Belgijec ima na mivki res neverjetno hitrost. Očitno 12 let starejši Nizozemec predaja krono najboljšega voznika na peščeni podlagi. Coenen je bil v cilju 20 sekund pred Herlingsom. Že tretji Romain Febvre (Kawasaki) pa je zaostal že 45 sekund. V zadnjih dveh krogih je Gajser spet dvignil ritem in prehitel tri tekmece. Na devetem mestu je v cilju zaostal minuto in 21 sekund. Že celoten konec tedna pa ne gre drugemu Slovencu v MXGP, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je prvo vožnjo s krogom zaostanka končal na 22. mestu.

MXGP Sardinije:



1. Lucas Coenen (KTM) 50 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 44

3. Kay de Wolf (Husqvarna) 38

4. Romain Febvre (Kawasaki) 38

5. Ruben Fernandez (Honda) 32

6. Alberto Forato (Fantic) 27

7. Tom Vialle (Honda) 26

8. Tim Gajser (Yamaha) 25

...

22. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 2

V drugi vožnji Gajser prehiter, po padcu osmi

Tim Gajser je bil na Sardiniji deveti in osmi. Foto: Yamaha Racing V drugi vožnji je štart dobil Febvre, a sta bila Herlings in Coenen že po prvem krogu na prvih dveh mestih. Gajser je imel spet slabši štart, a je bil že sredi prvega kroga sedmi. Imel je pravi ritem. V drugem krogu je bil že za tretjim Febvrom, v tretjem pa ga je tudi prehitel. A očitno je šel Tim preko sebe in je padel. Ko se je pobral, je lov za najboljšimi začel z 20. mesta.

Sredi vožnje sta bila Coenen in Herlings že 30 sekund pred tretjim Febvrom. Gajser je zaostajal minuto in bil 14. Znova je skušal rešiti, kar se je rešiti še dalo. Pancar je medtem vozil izven prve dvajseterice, ki prinaša točke. V zadnjem delu dirke se je na tleh znašel tudi Coenen, a je imel dovolj prednosti, da je ostal pred Herlingsom. Celo minuto za njima sta mimo kariraste zastave prišla tretji Kay de Wolf (Husqvarna) in četrti Febvre. Gajser se je prebil do osmega mesta, Pancar pa na 19.

Tako je Coenen s 50 točkami osvojil VN Sardnije. Je prvi z dvema zmagama letos. Drugi Herlings je zbral 44 točk, tretji De Wolf in četrti Febvre sta jih imela 38. Gajserju je 25 točk zadoščalo za osmo mesto, kar je njegova najslabša uvrstitev sezone. Pancar je bil z dvema točkama 22. Gajser je v skupnem seštevku sezone zdaj 43 točk za rdečo številko Coenenom, a se mu bo lahko približal že naslednji konec tedna, ko sledi VN Trentina.

MXGP, skupni seštevek sezone (4/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 192 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 178

3. Tom Vialle (Honda) 162

4. Romain Febvre (Kawasaki) 160

5. Tim Gajser (Yamaha) 149

6. Maxime Renaux (Yamaha) 143

7. Ruben Fernandez (Honda) 115

8. Andrea Adamo (KTM) 107

…

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 34

Sachi Coenenu uspelo samo v eni vožnji

Serijskemu zmagovalcu kvalifikacijskih voženj Sachi Coenenu (KTM) je v razredu MX2 končno uspelo dobiti tudi vožnjo na dirki. Šele na sedmi letos! Vendarle ni naredil nobene napake in je bil v cilju prve vožnje 13 sekund pred branilcem lovorike Simonom Längenfelderjem (KTM). S petim mestom je prijetno presenetil češki zasebnik Julius Mikula (Osička KTM), ki je v zadnjem krogu za sabo zadržal tudi Camdena McLellana (Triumph). Ta se je po slabem štartu prebijal iz ozadja. Enako njegov ekipni kolega Guillem Farres (Triumph), ki je padel v prvem krogu, končal pa na sedmem mestu.

Simon Längenfelder je dosegel tretjo zmago letos in že 12 v svetovnem prvenstvu MX2. Foto: KTM A Sacha Coenen v drugi vožnji ni zdržal brez padca. Pa je povedel na štartu. Nato se je prebijal iz ozadja. Prišel je vse do drugega mesta. A drugo vožnjo in s tem tudi dirko je dobil nemški voznik Längenfelder. Oba sta sicer zbrala 47 točk, a višje konča tisti, ki je boljši v drugi vožnji. Z 38 točkami je bil tretji Liam Everts (Husqvarna), ki je bil tretji v prvi vožnji in četrti v drugi.

Na Sardiniji je dirkala tudi 18-letna Nizozemka Lotte Van Drunen. Najboljša motokrosistka na svetu je bila tako v prvi kot v drugi vožnji 18. (v konkurenci še 20 moških).