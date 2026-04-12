Cedevita Olimpija se odlično kosa z evroligašem #vŽivo

V sedmem krogu lige za prvaka ABA Cedevita Olimpija v Stožicah igra z evroligaškim Partizanom (17.00). Ljubljančani skušajo pred domačimi navijači prekiniti niz šestih zaporednih porazov in doseči prvo zmago nad Partizanom po letu 2023. V soboto so košarkarji Krke v okviru osmega kroga boja za obstanek premagali Spartak iz Subotice (66:61), ki je vodilni v skupini za obstanek. Ilirija bo v ponedeljek doma pričakala Borac.

Liga ABA, drugi del, 7. in 8. krog

Nedelja, 12. april:

Tako Cedevita Olimpija kot Partizan sta si mesto v končnici tekmovanja že zagotovila. Medtem ko je Cedevita Olimpija trenutno z 12 zmagami na lestvici najboljših osem na šestem mestu, z zmago zaostanka in slabšim medsebojnim izkupičkom z obeh tekem proti Cluju, ki je na petem mestu, pa je Partizan na vrhu lestvice po številu zmag izenačen z Dubajem, a ima slabši izkupiček z obeh tekem proti kolektivu iz Združenih arabskih emiratov. Zmaji lahko na lestvici še vedno skočijo na peto mesto, a morajo ob koncu drugega dela tekmovanja zabeležiti dve zmagi, ob tem pa upati, da Cluj obe zadnji tekmi drugega dela tekmovanja izgubi.

Cedevita Olimpija Foto: Aleš Fevžer Začetek tekme je bil za Cedevito Olimpijo izvrsten. Z dvema trojkama Roka Radovića je povedla z 8:2. Po minuti odmora na zahtevo Partizana pa je trojko zadel še Umoja Gibson (11:2). Po uvodnih 10 minutah so domači vodili z 19:15. Evroligaš je stopnjeval ritem in prišel sredi druge četrtine do izenačenja (31:31). A sta z dvema zaporednima izvrstnima akcijama Gibson in DJ Stewart spet poskrbela za vodstvo Cedevite Olimpije (38:34). Ekipi sta šli na glavni odmor vendarle poravnani (40:40). Gibson je bil že pri 14 točkah, Stewart, Radović in Matthew Hurt pa so jih imeli po šest. Na drugi strani sta bila z osmimi točkami prva strelca polčasa Carlik Jones in Tonye Jekiri.

Krka do zmage nad vodilno ekipo

Spartak je v Novo mesto prišel kot vodilni v skupini za obstanek s petimi zmagami in petimi točkami več od Krke. Toda Dolenjci so bili večji del tekme v rahli prednosti, na koncu pa obdržali mirno kri za zmago, ki jih je utrdila v varnih vodah.

Prvi polčas je minil v dokaj enakovredni predstavi, nekaj več pobude je imela novomeška zasedba, ki je v drugi četrtini povedla tudi za osem točk, a je do odhoda na glavni odmor prednost praktično izpuhtela (30:29). Tudi tretji del igre ni prinesel še nikakršne odločitve. Čeprav je Krka v uvodu znova pobegnila za sedem točk, sta ekipi v zadnjih deset minut vstopili ob razliki petih točk.

Krka je ugnala Spartak. Foto: Drago Perko/KK Krka

Novomeščani so bili v ospredju tudi na začetku zadnje četrtine. Dobre tri minute pred koncem je Blaž Mahkovic s prostima metoma poskrbel za osem točk prednosti (56:48), imeli tak naskok tudi še dobro minuto pred koncem, ko so gosti zahtevali minuto odmora. Po tej so gosti iz Subotice s trojko znova prišli bližje, se pol minute pred koncem približali na –3, toda Mahkovic je nato z zabijanjem spet poskrbel za +5, 21 sekund pred iztekom pa je bila razlika znova le še tri točke. Krka je nato uspešno izvedla še dva prosta meta, sedem sekund pred koncem so gosti še dosegli koš, toda Khalil Brantley je z novima prostima metoma nato dokončno potrdil zmago Novomeščanov.

Sukhmail Mathon je bil s 14 točkami najboljši pri Krki, točko manj je dosegel Mahkovic. Pri gostih je 18 točk vpisal Olivier Hanlan.

