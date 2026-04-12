Šarčevo sporočilo domoljubom

Marjan Šarec, nekdanji premier, zdaj pa evropski poslanec, je v obsežnem zapisu na družbenem omrežju Facebook komentiral izvolitev Zorana Stevanovića na mesto predsednika državnega zbora, pri čemer se je posvetil predvsem "tistim, ki so ga izvolili". "Za naše vrle domoljube me pa malo skrbi. Oni so pa le načelni in biti mora kar težko takole iti proti sebi, kajti še pred kratkim so imeli v Ljubljani shod proti trubačem," je med drugim zapisal.

V začetku zapisa je izpostavil, da Zorana Stevanovića osebno le komaj pozna, srečala sta se na enem izmed soočenj za evropske volitve. "Pa pravzaprav danes ne gre toliko za Zorana Stevanovića, okoli katerega je bilo včeraj izrečenih veliko besed. Kot prvo je treba povedati, da je naredil to, kar bi tudi 89 drugih v DZ, če bi imelo to možnost. Kot drugo ga ne gre podcenjevati, saj zagotovo ni kakšen neumen brezveznik. Kot tretje je pa znano, kakšno politiko zagovarja, in s temi stališči se je strinjalo toliko in toliko volivcev, ki so ravno tako državljanke in državljani Republike Slovenije," je na začetku zapisal Šarec in dodal, da njegov namen ni govoriti o njem in ga napadati, ampak govoriti o tistih, ki so ga izvolili.

Spomnil se je, ko ga je leta 2018 Levica najprej podprla za mandatarja, čez nekaj dni pa ne več, "ker jih je motilo to in ono". "Ko mi je med mandatom Levica odtegnila podporo, sem imel na voljo samo še Zmaga Jelinčiča. Pomagal mi je dvakrat, nato sem se odločil, da tako ne želim nadaljevati. Druga stran pa teh težav nima in zato je bil včeraj izvoljen Zoran Stevanović. Gre samo za vprašanje, kaj so tvoja merila in vrednote ter koliko si pripravljen narediti za oblast," je bil jasen.

"Še tako veliki osamosvojitelji v boju za oblast hitro pozabijo na domoljubje"

O dvojnih merilih SDS in NSi je, kot pravi, pisal že večkrat, zato je zdaj izpostavil primer Vladimirja Prebiliča in Irene Joveve, ki sta v svojem nagovoru srbskih študentov v Evropskem parlamentu uporabljala srbski jezik, pri tem pa bila deležna hudih kritik iz omenjenih strank. Podobno se je zgodilo tudi njemu, ko kot poročevalec Evropskega parlamenta za Črno goro in gost njihovih medijev uporablja njihov jezik (v EP sicer, kot pravi, nikoli). "Hitro so me napadli, da sem ne vem kaj vse, od zagovornika čefurjev do mnogo tega in onega. Ta banalen primer nam pokaže, da še tako veliki osamosvojitelji v boju za oblast hitro pozabijo na domoljubje in postavijo na čelo DZ voditelja stranke, ki se je borila (in se menda še) proti vsemu, kar oni zagovarjajo."

Izpostavil je zapis Aleksandra Reberška in NSi, "ki je hitel pojasnjevati razloge za podporo Stevanoviću", ter kako diatonična harmonika in čestitke Ane Brnabić in Milorada Dodika ne gredo najbolj skupaj. "Slišati narodnozabavno glasbo na shodih in strankarskih dogodkih bo imelo od zdaj nekoliko grenak priokus, mar ne?" se je vprašal. Ob tem je dodal, da sam nima težav poslušati različne glasbe, saj si na večurni poti v Strasbourg ali Podgorico v avtu vrti vse od slovenske narodnozabavne do balkanske. "Enako kot ne gledam na vero, raso ali spolno usmerjenost. Samo za naše vrle domoljube me pa malo skrbi. Oni so pa le načelni in to mora biti kar težko takole iti proti sebi, kajti še pred kratkim so imeli v Ljubljani shod proti trubačem. Vsi, ki po njihovem nismo zadostili njihovim kriterijem, kaj je spoštovanje vsega slovenskega, smo bili označeni za nedomoljube," je spomnil Marjan Šarec.

Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi je lepa pesem, a kot je poudaril, je "SDS in NSi lahko sram, da zlorabljata slovensko zabavno in narodnozabavno glasbo za prikazovanje drugih kot nedomoljubnih". "Ni Slavko Avsenik zato ustvarjal. Požvižgam se na tako domoljubje, ki človeka, ki ga je še včeraj poniževalo, ker ima priimek na ić in podpira Rusijo, danes izvoli, da bi se dokopalo do oblasti."

Dolgčas ne bo

Spomnil je tudi na objavo Romane Tomc na družbenem omrežju X, ki je zapisala, da bodo v primeru ponovitve mandata Roberta Goloba Putinovi zavezniki v Svetu Evropske unije dobili novega zaveznika. "Ključno vlogo pri oblikovanju Golobove koalicije naj bi igrala proruska, skrajno desna populistična stranka, ki na novo vstopa v parlament. Sredinsko-desni voditelj Janez Janša ne bo oblikoval vlade s prorusko, skrajno desno populistično stranko," je še dodala. Šarec pa je njen zapis komentiral z besedami, da se ne bo čudil, če bo čestital tudi Putin.

"Zelo uravnoteženo in usklajeno sodelovanje bo tole, eni verniki Trumpa, drugi Putina. Eni cepilci, drugi anticepilci. Eni vozniki vodnega topa, drugi vodoravno na asfaltu. Če to ni preseganje delitev, kot jih zagovarja veliki utemeljitelj tega nauka, Logar, potem pa tudi ne vem … Za Fiat Multiplo so nekoč rekli, da je avto te sorte, da je biti noter fino in praktično, ko pa ven stopiš, ti je pa malo nerodno. Ampak okusi so različni, nameni pa tudi. No ja, vse sorte smo že doživeli in še bomo, če bomo le živi in zdravi. Dolgčas ne bo. Tudi s Trumpom ni," je nadaljeval Šarec in spomnil na svojo napoved, da se po zaprtju volišč začne druga zgodba, ter dodal: "Ideje, ki se zdijo neverjetne, postanejo hudirjevo verjetne. Zato moram žal priznati, da nisem niti najmanj presenečen."

"Zoranu Stevanoviću pa iskreno čestitam in želim obilo uspeha pri odgovornem delu skupaj z ljudmi, ki jim je dvoličnost zapisana v genih. Priznam, da ga bolj spoštujem kot njih," je sklenil.