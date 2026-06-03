Svojci pogrešajo 22-letnika. Neznano kam se je odpeljal z avtom.

Od danes zjutraj pogrešajo 22-letnega Davida Zlodeja z območja Slovenskih Konjic, so sporočili policisti. V jutranjem času se je od doma odpeljal z osebnim avtomobilom volkswagen golf serije 5, črne barve, registrske številke CE NC-939 in se ni vrnil.

Pogrešani je visok okoli 200 centimetrov, suhe postave, ima svetle lase, ki so na vrhu skodrani, in redko poraščeno brado.

Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom Policijske postaje Slovenske Konjice na številko (03) 7575750 ali pokličejo na interventno številko policije 113 oziroma anonimno številko policije 080 1200.