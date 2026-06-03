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Avtor:
K. M.

Sreda,
3. 6. 2026,
11.02

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešan policija Slovenske Konjice

Sreda, 3. 6. 2026, 11.02

1 ura, 29 minut

Svojci pogrešajo 22-letnika. Neznano kam se je odpeljal z avtom.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,55
Pogrešana oseba | 22-letnik se je od doma odpeljal z avtom. | Foto Policija

22-letnik se je od doma odpeljal z avtom.

Foto: Policija

Od danes zjutraj pogrešajo 22-letnega Davida Zlodeja z območja Slovenskih Konjic, so sporočili policisti. V jutranjem času se je od doma odpeljal z osebnim avtomobilom volkswagen golf serije 5, črne barve, registrske številke CE NC-939 in se ni vrnil.

Pogrešani je visok okoli 200 centimetrov, suhe postave, ima svetle lase, ki so na vrhu skodrani, in redko poraščeno brado.

Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom Policijske postaje Slovenske Konjice na številko (03) 7575750 ali pokličejo na interventno številko policije 113 oziroma anonimno številko policije 080 1200.

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