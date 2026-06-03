Predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, ki je izbruhnila avgusta 2022 in ki bi moral biti danes na okrožnem sodišču v Ljubljani, je preložen na 3. julij. Smodej je imel na predobravnavnem naroku možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Smodeja, ki naj bi se na predobravnavnem naroku izrekel o očitkih iz obtožnice, danes, kljub nekaterih predhodnim napovedim, ni bilo na sodišče, prišel je le njegov odvetnik.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes, skoraj po štirih letih od izbruha afere Fotopub in več kot leto dni od vložitve obtožnice, začelo sojenje Dušanu Smodeju. Obtožnica Smideja med drugim bremeni dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Smodeja danes na predobravnavni narok na sodišče ni bilo, prišel je le njegov odvetnik Miloš Zarić. Smodeju je bilo vročeno vabilo in še pretekli teden je za N1 zatrdil, da se bo naroka udeležil in se na njem izrekel za nedolžnega.

Smodejev odvetnik Zarić je po poročanju N1 predlagal, da sodišče preloži narok, saj da je bilo vabilo na obravnavo obdolžencu vročeno manj kot osem dni pred narokom, torej prepozno. Dodal je tudi, da kopiranje spisa po vročitvi vabila ni bilo omogočeno pravočasno.

Tožilka je sicer danes predlagala izključitev javnosti z glavne obravnave in to utemeljila z varstvom osebnega življenja obeh oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivega dejanja mladoletna. Smodejev zagovornik, odvetnik Miloš Zarić se je s tem predlogom strinjal. Zarić je sicer med drugim v preteklosti zagovarjal Dina Muzaferovića - Cezarja. Foto: Maks Marn/STA

Smodejev odvetnik pojasnil, da je Smodej zaradi dela v Franciji

Preložitev naroka bi po besedah odvetnika Smodeja obdolžencu omogočila pripravo na obrambo, saj je Smodej v tujini, je na sodišču povedal odvetnik Zarić. Smodej je po njegovih besedah v Franciji, kjer dela. Pogodbeno je, tako odvetnik, Smodej zavezan ostati v Franciji, kar dokazuje s pogodbo o zaposlitvi. Sodišču je predložil tudi dokazila, iz katerih izhaja, da ima Smodej delo v Franciji med 25. majem in 12. junijem.

Smodej je bil po odvetnikovih besedah pripravljen narok opraviti na daljavo, na primer po telefonu ali spletni aplikaciji, v primeru, da bi sodišče vztrajalo pri njegovi fizični prisotnosti, pa je predlagal, da mu sodišče pokrije stroške za prihod na sojenje v Sloveniji.

Sodnica narok preložila na 3. julij

Sodnica Vesna Podjed je ugotovila, da od vročitve vabila obdolžencu do naroka res ni minilo osem dni, zato je narok preložila na 3. julij. Dopustila je tudi možnost, da se ta opravi preko videokonferenčne povezave, a ob tem opozorila, da morda biti predlog za to vložen pravočasno.

Če bo tožilstvo ocenilo, da se Smodej postopku izmika, bo zanj predlagalo pripor

Kot je povedala tožilka Jride Mršnik Pošljak, je predlagala, da se javnost zaradi varovanja osebnega življenja obeh varovank, ena izmed njih je bila po njenih besedah v času očitanega kaznivega dejanja mladoletna, izključi. Obramba se je s predlogom strinjala, prav tako se je s predlogom strinjak tudi Smodejev zagovornik, odvetnik Miloš Zarić. Zarić je sicer med drugim v preteklosti zagovarjal Dina Muzaferovića - Cezarja. Tožilka je po koncu naroka povedala, da je bila današnje dogajanje posledica postopkovnega zapleta in da bo tožilstvo, če bo ocenilo, da se Smodej postopku izmika, predlagalo, da se zanj odredi pripor. Za to morajo biti izpolnjeni pogoji, prav tako mora biti nedvoumno ugotovljeno, da se obdolženec postopku izmika.

tožilka Jride Mršnik Poljak Foto: Maks Marn/STA

Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere vse očitke zanikal, kasneje pa za STA dejal, da do zaključka postopka izjav oziroma komentarjev ne bo dajal.

Obtožnica zoper Smodeja je sicer postala pravnomočna skoraj štiri leta po izbruhu afere Fotopub.

Afero Fotopub sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Proti Smodeju je bil ločeno na Okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.