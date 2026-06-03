Robert Golob o tožbi zoper Izrael sploh ni glasoval

Portal Info360 je pridobil dokument, iz katerega izhaja, da je za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike zoper Izrael glasovalo le pet ministrov. Predsednik Svobode Robert Golob, ki se je za tožbo zoper Izrael vseskozi javno zavzemal, ob začetku obravnave točke pa predlaganemu gradivu izrazil podporo, na seji na koncu sploh ni glasoval. Sokoordinatorica stranke Levica Asta Vrečko, sicer glasna zagovornica Palestincev, pa je sejno sobo tik pred glasovanjem zapustila, še navaja omenjeni portal.

Vlada pod vodstvom Roberta Goloba, ki je danes sklenil svoj mandat, se je 12. marca sestala na seji, kjer so glasovali o vprašanju pridružitve Slovenije tožbi Južne Afrike zoper Izrael na meddržavnem sodišču v Haagu zaradi očitkov, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci.

Portalu Info360 je uspelo pridobiti dokument o glasovanju, ki razkriva, da je za pridružitev Slovenije tožbi zoper Izrael glasovalo le pet ministrov, poleg ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon, še infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, gospodarski minister Matjaž Han in ministrica za pravosodje Andreja Kokalj.

Zdaj že nekdanji predsednik vlade Robert Golob, ki je v javnosti vseskozi podpiral tožbo zoper Izrael, na seji sploh ni glasoval. Prav tako je po navedbah omenjenega portala sejo tik pred glasovanjem zapustila sokoordinatorica stranke Levica Asta Vrečko. Levica sicer vseskozi glasno zagovarja stališče, da se v Gazi dogaja genocid in da bi se morala Slovenija tožbi proti Izraelu pridružiti.

Proti pridružitvi so glasovali finančni minister Klemen Boštjančič, Matej Arčon, Igor Papič, Vinko Logaj, Borut Sajovic, Ksenija Klampfer in Branko Zlobko.

Golob: Srce je želelo, politična realnost pa ne

Na današnji novinarski konferenci po koncu zadnje seje vlade je Golob pojasnil, zakaj se je odločil, da ne bo glasoval. "Ne razumem, na kateri točki naj bi si nekdo premislil. Prišlo je do različnih pogledov: na eni strani si je naše srce želelo, da se tej tožbi pridružimo, politična realnost pa nas je vodila do tega, da smo na koncu sprejeli sklep, kot je bil sprejet. Sam sem bil pri glasovanju vzdržan ravno zato, ker nisem želel vplivati na ministre, ki so glasovali po svoji vesti, ko so jim bila predstavljena vsa stališča, ki so med seboj včasih tudi v navzkrižju," je razložil Golob.

Demokrati: Dvoličnost. Verjetno so upali, da rezultat glasovanja nikoli ne bo objavljen.

Razkritje dokumenta o glasovanju so na družbenem omrežju Facebook komentirali tudi v stranki Demokrati.

"Podpora Palestini je bila očitno le predstava za javnost pred volitvami. Od 20 ministrov jih je ZA glasovalo samo pet. To kaže dokument, ki ga je pridobil Info360. Kljub temu da so v Svobodi in Levici obljubljali, da bo to ena glavnih točk in na tem gradili celotno kampanjo," so zapisali in spomnili, da je stranka Levica po glasovanju objavila grafiko, kako razočarani so nad izidom glasovanja, medtem ko je za pridružitev glasoval le en minister Levice Luka Mesec.

"Dvoličnost. Verjetno so upali, da rezultat glasovanja nikoli ne bo objavljen. Sedaj morajo pojasniti marsikaj," so prepričani v stranki Demokrati.