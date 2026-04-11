Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Natisni članek

Natisni članek
Sobota, 11. 4. 2026, 13.25

Nekdanja predsednika DZ: Izvolitev Stevanovića nakazuje novo koalicijo

Zoran Stevanović | Stevanović je po besedah Gantarja politik z ekstremnimi stališči. | Foto STA

Stevanović je po besedah Gantarja politik z ekstremnimi stališči.

Foto: STA

Nekdanja predsednika državnega zbora Pavel Gantar in Milan Brglez menita, da je izvolitev Zorana Stevanovića (Resni.ca) za predsednika DZ matematika, ki nakazuje novo koalicijo. Gantar je dodal, da ta funkcija Stevanoviću omogoča, da se ne vključi v vlado in ni del prihodnje koalicije, ampak jo podpira v DZ.

Milan Brglez, ki je DZ vodil od 1. avgusta 2014 do 22. junija 2018, je dejal, da Stevanovića najprej čaka konstituiranje DZ, iz česar se bo videlo, kako in kaj. "Razmerja so zelo tesna, pravila so jasna, njihovo spoštovanje pa je ključno," je povedal. Ob tem je dodal, da dobro delo pri vodenju DZ pomeni, da ga opravljaš za celoten parlament, ne zgolj za koalicijo.

Stevanović ve, da ima zdaj v rokah kar nekaj proceduralne moči in da lahko v tem pomenu vpliva na marsikaj, pa je prepričan Pavel Gantar. "Ni samo prvi med enakimi in simbolna figura, ki DZ predstavlja navzven, ampak je tudi čuvar in tolmač biblije DZ, poslovnika. On odloča o poslovniških zadevah, odloča, ali je neka stvar primerna za obravnavo, da besedo ali jo vzame," je naštel. Meni, da bo imel tudi neformalni vpliv na vlado, saj bo "morala vlada njegovo sodelovanje kupiti".

Gantar: To je hud udarec za DZ in pojmovanje demokracije v Sloveniji

Brglez ob tem ni želel komentirati izvolitve Stevanovića na to funkcijo. Gantar pa je povedal, da je izvolitev osebe s takšnim političnim profilom in politično zgodovino "precej hud udarec za DZ in za pojmovanje demokracije v Sloveniji". Meni, da ta izvolitev pomeni degradacijo ugleda DZ, "ki že zdaj ni bil posebej velik", Stevanović pa da ni človek, ki bi lahko predstavljal DZ niti navznoter niti na zunaj.

Stevanović je po besedah Gantarja politik z ekstremnimi stališči, kot je vprašanje izstopa iz Svetovne zdravstvene organizacije, in izrazito šovinistično politiko, ki politiko ustvarja z različnimi insinuacijami. "Vse to kaže na neko politično zakulisje, v katerem se kuje politika na neformalen, zarotniški način," je povedal.

Gantar, ki je bil predsednik DZ med 15. oktobrom 2008 in 2. septembrom 2011, je opozoril, da Stevanović ni človek odprtih političnih kart, ob tem pa ima zelo boren politični jezik. "Čeprav je dober retorik, ne pove nič, ne razvije nobene misli, le izreka neke slogane. Skozi njegov jezik se kaže tudi njegova politična ubornost," je dodal. Meni, da je izvolitev Stevanovića rezultat politične računice, ki so jo izvedle desne stranke, "ker dobijo večino le in samo, če v formulo dobijo tudi stranko Resni.ca".

Spomnil je na Stevanovićeve izjave, da ne bo sodeloval z Janezom Janšo, a da mu funkcija predsednika DZ zdaj omogoča, da se sam ne vključi v vlado in ni del prihodnje koalicije, ampak jo podpira v DZ. Ob tem pa podpira dobre projekte, "in vsi projekti bodo seveda dobri". "Mogoče bodo celo, ni nujno, podpisali kakšen dogovor o sodelovanju v parlamentu. Na ta način so rešili kvadraturo kroga, ki jo je vzpostavil Stevanović glede sodelovanja z Janšo," je prepričan Gantar.

Prestali nekdanji predsedniki DZ izvolitve Stevanovića niso želeli komentirati ali pa so bili nedosegljivi.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
