Čustven večer v Kaliforniji, Kopitarja premagale solze

V hokejski ligi NHL se nadaljuje hud boj za mesta v končnici. Zadnje, osmo, ki vodi v "play-off", na zahodu zasedajo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so v noči na nedeljo z 1:0 ugnali aktualne podprvake lige, Edmonton Oilers. Do konca rednega dela sezone (LA ima še tri tekme) bo tako pomembna vsaka točka. To je bila hkrati zadnja domača tekma rednega dela v NHL za slovenskega asa.

Kopitar je po zadnji domači redni tekmi v karieri nagovoril tudi navijače kluba. "Na koncu iz vsega srca hvala vsem, to je bil moj dom zadnjih 20 let. Verjamem, da se bomo vrnili še vsaj za nekaj tekem play-offa," so čustvenega Slovenca premagale solze.

"From the bottom of my heart, thank you very much! This has been my home for 20 years..." 🥹



Anze Kopitar speaks to the @LAKings' crowd after his final regular season home game. pic.twitter.com/snVRmZhocG — NHL (@NHL) April 11, 2026

Gol z zmago LA Kings je v osmi minuti prve tretjine dosegel Artemi Panarin.

Kralje do konca sezone tako čakajo še tri tekme, 14. aprila v gosteh s Seattlom, 15. aprila v Vancouvru in 17. aprila v Calgaryju.

Liga NHL, 11. april:

