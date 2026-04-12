Edmonton Oilers Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings končnica liga NHL

Nedelja, 12. 4. 2026, 6.10

Liga NHL, 11. april

Čustven večer v Kaliforniji, Kopitarja premagale solze

Anže Kopitar, Los Angeles Kings | Anže Kopitar je odigral zadnjo domačo tekmo rednega dela v svoji karieri. | Foto Reuters

V hokejski ligi NHL se nadaljuje hud boj za mesta v končnici. Zadnje, osmo, ki vodi v "play-off", na zahodu zasedajo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so v noči na nedeljo z 1:0 ugnali aktualne podprvake lige, Edmonton Oilers. Do konca rednega dela sezone (LA ima še tri tekme) bo tako pomembna vsaka točka. To je bila hkrati zadnja domača tekma rednega dela v NHL za slovenskega asa.

Sportal Kralji rutinirano opravili svojo nalogo

Kopitar je po zadnji domači redni tekmi v karieri nagovoril tudi navijače kluba. "Na koncu iz vsega srca hvala vsem, to je bil moj dom zadnjih 20 let. Verjamem, da se bomo vrnili še vsaj za nekaj tekem play-offa," so čustvenega Slovenca premagale solze.

Gol z zmago LA Kings je v osmi minuti prve tretjine dosegel Artemi Panarin.

Kralje do konca sezone tako čakajo še tri tekme, 14. aprila v gosteh s Seattlom, 15. aprila v Vancouvru in 17. aprila v Calgaryju.

Liga NHL, 11. april:

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.