Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji tretjega kroga. V soboto je igrala in tudi zanesljivo zmagala Arina Sabalenka, prva igralka sveta in glavna favoritinja za letošnjo zmago na pariškem pesku. Kar tri ure je za napredovanje potrebovala Japonka Naomi Osaka, ki je 18-letni Američanko srbskih korenin Ivo Jovic premagala s 7:6, 6:7 in 6:4. Nepostavljena domačinka Diane Parry se je prvič prebila v drugi teden Rolanda Garrosa, izločila je šesto nosilko iz ZDA Amando Anisimovo.

Arina Sabalenka Foto: Reuters Arina Sabalenka v Parizu kaže izjemno formo. Belorusinja, ki je že lani igrala v finalu Roland Garrosa, tudi letos melje tekmice. A v tretjem krogu jo je pričakala precej neugodna nasprotnica. To je bila Avstralka Daria Kasatkina, ki zna s raznoliko igro pokvariti ritem nasprotnicam. Vsaj v prvem nizu ga ni, saj ga je Sabalenka po 26 minutah dobila s 6:0. Je bil pa vsaj drugi niz bolj izenačen, Belorusinji je pripadel s 7:5. "V drugem nizu je bilo nekaj težkih trenutkov, a sem vesela, da nisem obupala," je po zmagi dejala 28-letna Sabalenka.

Iva Jovic je pošteno namučilo Naomi Osako. Foto: Reuters V osmini finala jo čaka obračun proti Japonki Naomi Osaka, ki je po srditem in triurnem boju premagala ameriško najstnico Ivo Jovic s 7:6 (5), 6:7 (3) in 6:4. "Bila sem veliko bolj mirna kot na uvodnih dveh dvobojih. V veliko čast mi je biti tukaj, doslej se v Parizu še nikoli nisem prebila tako daleč," je po zmagi dejala 28-letna igralka iz dežele vzhajajočega sonca. Osaka, ki je doslej štirikrat zmagala na turnirjih za grand slam - po dvakrat je bila najboljša v Melbournu 2019 in 2021 in New Yorku 2018 in 2020 - se je prvič prebila v osmino finala na pariškem turnirju.

OP Francije, WTA, 7. dan, 3. krog:



Naomi Osaka (Jap/16) - Iva Jović (ZDA/17) 7:6, 6:7, 6:4;

Maja Chwalińska (Pol) - Maria Sakkari (Grč) 1:6, 6:3, 6:2;

Arina Sabalenka (Blr/1) - Daria Kasatkina (Avs) 6:0, 7:5;

Diana Shnaider (Rus/25) - Oleksandra Olijnikova (Ukr) 7:5, 6:1;

Diane Parry (Fra) - Amanda Anisimova (ZDA/6) 6:3, 4:6, 7:6;

Anna Kalinskaja (Rus/22) - Camila Maria Osorio (Ekv) 6:3, 0:6, 6:2;



Coco Gauff (ZDA/4) - Anastasia Potapova (Rus/28)

Victoria Mboko (Kan/9) - Madison Keys (ZDA/19)