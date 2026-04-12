Nedelja, 12. 4. 2026, 16.15

Svetovni pokal v vaterpolu divizije 2

Vaterpolisti s tretjo zmago do končnega 17. mesta

Avtor:
STA

Bine Štromajer, vaterpolo Slovenija | Foto Gorazd Kavčič/www.rezultat.si

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na svetovnem pokalu divizije 2 na Malti dosegla še tretjo zmago in osvojila končno 17. mesto. Na zadnji tekmi je ugnala Poljsko z 11:7.

Slovenska vaterpolisti so po žrebu vedeli, da imajo na svetovnem pokalu na Malti tudi zaradi odsotnosti prvega vratarja Jureta Betona, poškodovanih kapetana Jaše Kadivca in Nikole Miletića ter upokojitve izkušenega Aleksandra Paunovića malo možnosti za uspeh. Po pričakovanjih so se borili za 17. mesto in ga s tremi zmagami tudi osvojili, ob nekaj lažjih tekmecih v prvem delu bi bila uvrstitev še višja.

V drugem delu tekmovanja so izbranci slovenskega selektorja Mirka Vičevića tekme za razvrstitev začeli z zmago nad Veliko Britanijo s 13:10, nadaljevali z zmago z 18:13 nad Kazahstanom in za konec ugnali še Poljake.

Slovenci so tekmo s Poljaki odprli z zanesljivo obrambo ter goli Eneja Potočnika, Aleksandra Cerarja in Marcela Lipnika. Visoko vodstvo pa kot da jih je uspavalo in v drugi četrtini so tekmeci pri izidu 3:3 dvoboj postavili na osnovno izhodišče.

Slovenci so lažje zadihali, ko je Vukašin Stefanović izkoristil igralca več v bazenu, Potočnik pa je sedem sekund pred menjavo strani poskrbel za mirnejše nadaljevanje. Matija Bernard Čanč in Nace Štromajer sta v tretjem delu poskrbela, da se je prednost spet povišala na tri gole. Ko sta v sklepnem delu po dvakrat zadela še Lipnik in dvakrat kapetan Aljaž Troppan, je bil pri izidu 11:6 zmagovalec praktično znan.

Zanimivo vaterpolsko dogajanje se bo že prihodnji konec tedna nadaljevalo doma, ko bodo na sporedu prve tekme polfinala državnega prvenstva.

