Tudi Žak Smrekar, ki nosi dres novomeške Krke, odhaja po izobrazbo, košarkarske vrline in zaslužek v ameriško študentsko ligo NCAA. Odločil se je za Boston College.

Nekoč je bil ameriški študentski šport izključno amaterski, zaslužki niso bili dovoljeni. Odkar so to spremenili, se precej več mladih športnih talentov iz Evrope odloča za študij in treniranje v ZDA, predvsem v košarki. Pred dnevi so se za NCAA košarko odločili Mark Padjen, Sergej Macura in Mark Morano Mahmutovič, že v nedavno končani sezoni sta pod ameriškimi študentskimi obroči dobro igrala Saša Ciani in Urban Klavžar.

Zdaj pa prihaja vest, da se je za tak korak odločil še 19-letni Žak Smrekar, ki v tej sezoni nosi dres novomeške Krke. Boston Collegge ga je napovedal kot enega najboljših svoje generacije v Evropi. V ligi ABA v povprečju na tekmo daje po 10 točk (23 minut). Lani je za slovensko reprezentanco do 19 let igral na svetovnem prvenstvu in dosegal po 16,1 točke, 4,7 skoka in 3,7 asistence na tekmo.