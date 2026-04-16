Tudi zadnja tekma za Kingse šteje, lahko se izognejo Coloradu, a ...

V ligi NHL je na sporedu zadnji večer rednega dela sezone. In tudi ta šteje za Los Angeles Kingse in Anžeta Kopitarja. Igrajo s Calgary Flamesi (ob 3.00), ki so letos osvojili 15 točk manj. Če zmagajo, obenem pa izgubijo Anaheim Ducksi (proti Nashvillu) in Edmonton Oilersi (proti Vancouvru), se v prvem krogu končnice izognejo najboljši ekipi sezone, Colorado Avalanche. Dobijo pa … Edmonton. Spomini na Oilerse iz končnice pa so vse prej kot lepi.

Anže Kopitar, ki končuje svojo bogato hokejsko kariero v NHL, in njegovi Los Angeles Kingsi si z izvrstnim zaključkom rednega dela lige NHL (sedem zmag na prejšnjih desetih tekmah) niso le priborili vozovnice za končnico, ampak imajo celo priložnost, da se dvignejo z zadnjega, osmega mesta zahodne konference in se tako v prvem krogu končnice izognejo najboljši ekipi sezone. To je Colorado Avalanche, ki je zbral kar 119 točk.

Pari konferenčnega četrtfinala



Zahod:

Dallas Stars - Minnesota Wild

Vegas Golden Knights - Utah Mammoth

Colorado Avalanche - ?

? - ?



Vzhod:

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens

Buffalo Sabres - Boston Bruins V končnici bodo igrali še: Colorado Avalanche (proti ekipi, ki ji bo pripadla druga vstopnica wild-card), Edmonton Oilers, Anaheim Ducks in Los Angeles Kings.

Kingsi so pred zadnjo tekmo rednega dela pri 90 točkah. Prav toliko jih imajo tekmeci v pacifiški diviziji Anaheim Ducksi, eno več pa Edmonton Oilersi. Scenariji za ekipo Anžeta Kopitarja so trije. Prvi je ta, da ostanejo osmi nosilec in se v prvem krogu pomerijo s Coloradom. Druga možnost je, da prehitijo Edmonton in Anaheim. Če v noči na petek premagajo Calagary Flamese in če obenem Edmonton izgubi po rednem delu svoje tekme in če izgubi tudi Anaheim. Tretji scenarij pa je, da prehitijo samo Anaheim. Če osvojijo točko več od njih. Po drugem in tretjem scenariju jih v prvem krogu končnice nato čaka Edmonton. Ta jih je v prvem krogu končnice izložil v prejšnjih štirih sezonah! To bi bila zgodba, da bi jim v peto le uspelo.

Liga NHL, 16. april:

Lestvice