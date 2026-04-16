Avtor:
Š. L.

Četrtek,
16. 4. 2026,
20.40

Osveženo pred

53 minut

Baskonia Crvena zvezda Partizan Beograd Bayern Basketball Real Madrid Barcelona Klemen Prepelič Aleksander Sekulić Dubaj Olympiacos Evroliga

Evroliga, 38. krog

Dončić in Đoković skupaj na tekmi v Madridu

Luka Dončić Novak Đoković | Luka Dončić in Novak Đoković na tekmi v Madridu. Pa tudi Saša Dončić. | Foto Guliverimage

Luka Dončić in Novak Đoković na tekmi v Madridu. Pa tudi Saša Dončić.

Foto: Guliverimage

V evroligi so na sporedu zadnje tekme rednega dela. V petek zvečer se bo prvič kot selektor Dubaja predstavil Aleksander Sekulić. Čaka ga obračun z Valencio. V boju za play-in mora zasedba, za katero igra Klemen Prepelič, premagati španski klub, ob tem pa mora računati na pomoč Bayerna, da ta premaga Barcelono. V četrtek zvečer igrata Real Madrid in Crvena zvezda. Tekmo iz prve vrste skupaj spremljata Luka Dončić in Novak Đoković.

Luki Dončiću, ki je odrasel v madridovi akademiji, so namenili glasen aplavz. | Foto: Guliverimage Luki Dončiću, ki je odrasel v madridovi akademiji, so namenili glasen aplavz. Foto: Guliverimage

Luka Dončić in Novak Đoković na tekmi v Madridu:

Sekulića v petek čaka peklenski debi

Aleksander Sekulić | Foto: Aleš Fevžer Aleksander Sekulić Foto: Aleš Fevžer Aleksander Sekulić je po slovesu Jurice Golemca prevzel vodenje Dubaja, že takoj na uvodu pa ga čaka težka preizkušnja v boju za play-in. "Vem, v kakšno ekipo prihajam, kakšne igralce imajo in kakšne sposobnosti so pokazali, pa tudi sliko, ki so jo vzpostavili v evroligi in ligi ABA. Mislim, da je ta klub v dveh letih dosegel tisto, za kar večina ekip potrebuje desetletje, to sta zmagovalna kultura in pristna prisotnost na evropskem zemljevidu. To sta glavna razloga," je svojo odločitev za sprejetje nove službe pojasnil Sekulić. O zadnji preizkušnji rednega dela je dodal: "Zame gre za to, da košarkarji maksimizirajo svoj potencial in gredo do konca, da skupaj končamo sezono na najboljši mogoč način."

Že krog pred koncem so si prvo mesto zagotovili košarkarji Olympiacosa.

Evroliga, 38. krog:

Četrtek, 16. april

Petek, 17. april

Lestvica:

slovenska košarkarska reprezentanca : Češka, Aleksander Sekulić
Sportal Aleksander Sekulić ima novo službo
