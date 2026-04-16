Ameriški predsednik Donald Trump je najavil pogovore med Izraelom in Libanonom. Ti naj bi se "zgodili" danes, je dejal. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je ameriški predsednik zapisal še, da poskuša zagotoviti "malo predaha" med državama.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.34 Ameriški rušilec prestregel iransko tovorno ladjo

Ameriški rušilec je včeraj prestregel iransko tovorno ladjo, ki je poskušala prebiti pomorsko blokado. Plovilo pod iransko zastavo je izplulo iz pristanišča Bandar Abbas, prečkalo Hormuško ožino in nadaljevalo plovbo ob iranski obali, vendar ga je raketni rušilec USS Spruance uspešno preusmeril in prisilil, da se je obrnil nazaj, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom).

S tem se je število ustavljenih in vrnjenih plovil v Iran povečalo na deset. Od blokade, ki jo je Amerika začela v ponedeljek, je nobena ladja ni mogla prebiti, so dodali.

Yesterday, an Iranian-flagged cargo vessel tried to evade the U.S. blockade after leaving Bandar Abbas, exiting the Strait of Hormuz, and transiting along the Iranian coastline. The guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) successfully redirected the vessel, which is… pic.twitter.com/EUnwhwYiDv — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

6.32 Trump je napovedal pogovore med voditeljema Izraela in Libanona

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se bodo pogovori med voditeljema Izraela in Libanona "zgodili" danes. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je ameriški predsednik zapisal, da poskuša zagotoviti "malo predaha" med državama.

Najava prihaja, potem ko se je izraelski premier Benjamin Netanjahu v sredo domnevno sestal s svojim varnostnim kabinetom. Pričakovalo se je, da bo obravnaval sporazum o prekinitvi ognja z Libanonom, kjer deluje iransko podprta militantna skupina Hezbolah.

Hezbolah je prej dejal, da bi lahko do prekinitve ognja prišlo "kmalu". Hkrati je visoki ameriški uradnik domnevno izjavil, da ZDA niso zahtevale prekinitve ognja, ampak bi "pozdravile konec sovražnosti v Libanonu".

Posledice nedavnih napadov v Libanonu. Foto: Reuters

6.27 Kitajska za mri na Bližnjem vzhodu

Kitajski zunanji minister Wang Yi je v pogovoru s svojim iranskim kolegom, ki je dejal, da "računa" na Kitajsko, potrdil, da Peking podpira mirovne pogovore na Bližnjem vzhodu, poroča AFP.

Pogovori "so v temeljnem interesu iranskega ljudstva," je dodal. Poudaril je, da je Kitajska pripravljena še naprej igrati "konstruktivno vlogo" pri prizadevanjih za dosego miru na Bližnjem vzhodu, potem ko je prvi krog pogovorov med Iranom in ZDA v Islamabadu propadel.

Wang Yi je dejal, da je treba "varnost Irana, pa tudi njegove legitimne pravice in interese, spoštovati in varovati". Prav tako strateško Hormuško ožino, "zagotoviti je treba svobodo plovbe in varnost", je dodal.

Iranski zunanji minister Abbas Araqchi je po poročanju kitajskega tiska dejal, da Teheran "računa na to, da bo Kitajska igrala pozitivno vlogo pri spodbujanju miru in končanju konflikta". Izrazil je tudi "pripravljenost Irana, da še naprej išče racionalno in realistično rešitev z mirnimi pogajanji," je povedal vir.