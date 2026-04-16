Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Donald Trump Libanon Izrael Iran

Vojna v Iranu

Trump za danes napovedal pogovore med Izraelom in Libanonom: Zagotoviti skušamo malo predaha #vŽivo

Donald Trump | Po napovedi Donalda Trumpa naj bi pogovori med državama potekali že danes. | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je najavil pogovore med Izraelom in Libanonom. Ti naj bi se "zgodili" danes, je dejal. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je ameriški predsednik zapisal še, da poskuša zagotoviti "malo predaha" med državama.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

6.34 Ameriški rušilec prestregel iransko tovorno ladjo
6.32 Trump je napovedal pogovore med voditeljema Izraela in Libanona
6.27 Kitajska za mir na Bližnjem vzhodu 

6.34 Ameriški rušilec prestregel iransko tovorno ladjo

Ameriški rušilec je včeraj prestregel iransko tovorno ladjo, ki je poskušala prebiti pomorsko blokado. Plovilo pod iransko zastavo je izplulo iz pristanišča Bandar Abbas, prečkalo Hormuško ožino in nadaljevalo plovbo ob iranski obali, vendar ga je raketni rušilec USS Spruance uspešno preusmeril in prisilil, da se je obrnil nazaj, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom).

S tem se je število ustavljenih in vrnjenih plovil v Iran povečalo na deset. Od blokade, ki jo je Amerika začela v ponedeljek, je nobena ladja ni mogla prebiti, so dodali.

6.32 Trump je napovedal pogovore med voditeljema Izraela in Libanona

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se bodo pogovori med voditeljema Izraela in Libanona "zgodili" danes. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je ameriški predsednik zapisal, da poskuša zagotoviti "malo predaha" med državama.

Najava prihaja, potem ko se je izraelski premier Benjamin Netanjahu v sredo domnevno sestal s svojim varnostnim kabinetom. Pričakovalo se je, da bo obravnaval sporazum o prekinitvi ognja z Libanonom, kjer deluje iransko podprta militantna skupina Hezbolah.

Hezbolah je prej dejal, da bi lahko do prekinitve ognja prišlo "kmalu". Hkrati je visoki ameriški uradnik domnevno izjavil, da ZDA niso zahtevale prekinitve ognja, ampak bi "pozdravile konec sovražnosti v Libanonu".

Posledice nedavnih napadov v Libanonu. | Foto: Reuters

6.27 Kitajska za mri na Bližnjem vzhodu 

Kitajski zunanji minister Wang Yi je v pogovoru s svojim iranskim kolegom, ki je dejal, da "računa" na Kitajsko, potrdil, da Peking podpira mirovne pogovore na Bližnjem vzhodu, poroča AFP.

Pogovori "so v temeljnem interesu iranskega ljudstva," je dodal. Poudaril je, da je Kitajska pripravljena še naprej igrati "konstruktivno vlogo" pri prizadevanjih za dosego miru na Bližnjem vzhodu, potem ko je prvi krog pogovorov med Iranom in ZDA v Islamabadu propadel.

Wang Yi je dejal, da je treba "varnost Irana, pa tudi njegove legitimne pravice in interese, spoštovati in varovati". Prav tako strateško Hormuško ožino, "zagotoviti je treba svobodo plovbe in varnost", je dodal.

Iranski zunanji minister Abbas Araqchi je po poročanju kitajskega tiska dejal, da Teheran "računa na to, da bo Kitajska igrala pozitivno vlogo pri spodbujanju miru in končanju konflikta". Izrazil je tudi "pripravljenost Irana, da še naprej išče racionalno in realistično rešitev z mirnimi pogajanji," je povedal vir.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
