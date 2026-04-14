Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Torek,
14. 4. 2026,
6.19

Anže Kopitar Anže Kopitar Nashville Predators San Jose Sharks Seattle Kraken Los Angeles Kings liga NHL

Torek, 14. 4. 2026, 6.19

15 minut

Liga NHL, 13. april

Anže Kopitar uresničil veliko željo, konec je še ene veličastne kariere

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Los Angeles Kings | Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings tudi v svoji zadnji NHL sezoni igral v končnici. To so potrdili z zmago v Seattlu, Kopitar je ob tej podal ob zmagovitem zadetku. | Foto Reuters

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings tudi v svoji zadnji NHL sezoni igral v končnici. To so potrdili z zmago v Seattlu, Kopitar je ob tej podal ob zmagovitem zadetku.

Foto: Reuters

"Verjamem, da se bomo vrnili še vsaj za nekaj tekem play-offa," je po zadnji domači tekmi rednega dela lige NHL v svoji karieri dejal slovenski as Anže Kopitar. Danes se mu je želja uresničila. Z zmago v Seattlu (3:5) so s soigralci Los Angeles Kings potrdili vstopnico za končnico, tako da bodo vsaj še dve tekmi zadnje Kopitarjeve sezone igrali tudi na domačem ledu. Do konca rednega dela jih čakata še gostovanji v Vancouvru in Calgaryju. Se je pa končala veličastna kariera nekdanjega Kopitarjevega soigralca Jonathana Quicka, ki je pred zadnjo domačo tekmo NY Rangers napovedal, da bo postavil vratarsko opremo v kot. Američan je bil eden od pomembnejših članov Kraljev v letih 2012 in 2014, ko so osvojili Stanleyjeva pokala.

Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Po sobotnem večeru v Kaliforniji, ko so Kralji v domači areni Crypto.com tesno premagali  Edmonton Oilers, se je kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar v čustvenem nagovoru zahvalil vsem, ki so bili ob njem v 20-letni NHL-karieri, in izrazil željo, da to ni bila njegova zadnja domača tekma.

Dva dni pozneje si je s soigralci Kraljev zagotovil vsaj še dve tekmi v mestu angelov, v katerem je vztrajal vseh 20 NHL sezon. Vstopnici za končnico so bili bližje že po današnjem porazu Nashvilla proti San Jose Sharks, dokončno pa so jo potrdili z gostujočo zmago pri Seattle Kraken.

Z dvema goloma Quintona Byfielda so po 14 minutah vodili z 0:2, na drugi odmor odšli s prednostjo treh zadetkov – na 0:3 je zvišal Trevor Moore -, a se nato v zadnjem delu igrali z vodstvom. Domači so se v deveti minuti zadnje tretjine približali na zgolj zadetek zaostanka. Kralji so tri minute pozneje odgovorili z zadetkom Adriana Kempeje, pri katerem je z asistenco sodeloval tudi Kopitar. Zadetek se je na koncu izkazal za zmagovitega.

Za Kralje je bila to peta zaporedna zmaga. Foto: Reuters

Seattle je tri minute pred iztekom igralnega časa uspel znižati, a nato so Kalifornijci z zadetkom v prazen gol, ob igralcu več potrdili peto zaporedno zmago (3:5) in napredovanje v konferenčni četrtfinale. 

Še dve gostovanji rednega dela, nato začetek končnice

Kralje do konca rednega dela čakata še dve gostovanji, najprej v Vancouvru, nato še v Calgaryju. Še petič zapored bodo igrali v končnici. Kdo bo tekmec, še ni znano, saj se lahko karte še premešajo in pridobijo še kakšno mesto. Konferenčni četrtfinale na štiri zmage se bo začel 18. aprila.
Jonathan Quick je odigral zadnjo tekmo bogate NHL kariere, v kateri je osvojil tri Stanleyjeve pokale, dva z Los Angeles Kings in enega z Vegas Golden Knights. Foto: Reuters

Jonathan Quick pri 40 končuje kariero

"Nocoj bo moja zadnja tekma v ligi, veselim se je. Moja žena (Jaclyn) je priletela z otroki, tukaj bodo tudi moji starši. Veselim se te zadnje, poskušali bomo doseči še eno zmago. Zdel se mi je pravi čas za konec, prava odločitev. O njej sem razmišljal kar nekaj časa," je po ponedeljkovem jutranjem razdrsavanju dejal Jonathan Quick.

Liga NHL, 13. april:

Lestvica

Anže Kopitar Anže Kopitar Nashville Predators San Jose Sharks Seattle Kraken Los Angeles Kings liga NHL
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

