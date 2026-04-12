Prost večer za Kingse in vse tri tekmece za končnico

Anže Kopitar in Los Angeles Kings imajo prost nedeljski večer, nato jih do četrtka čakajo še zadnje tri tekme rednega dela sezona, vse v gosteh (Seattle, Vancouver in Calgary). Skušali bodo zadržati osmo mesto v zahodni konferenci, ki kot zadnje vodi v končnico.

S tekmo manj imajo Anže Kopitar in Los Angeles Kings točko prednosti pred Nashvillom, Winnipeg in San Jose pa zaostajata že pet točk ter imata samo še teoretične možnosti. Nobena od teh ekip ne igra v noči na ponedeljek, ko je sicer na sporedu šest tekem. Se bosta pa Nashville in San Jose pomerila med sabo v noči na torek.

Liga NHL, 12. april:

