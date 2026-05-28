Roman Leljak, slovenski publicist, politik, bivši podjetnik, trenutno pa župan občine Radenci, je bil gost v podkastu Velebit, v katerem je spregovoril o številnih temah, a najbolj odmevajo njegove trditve o hrvaški glasbeni senzaciji, Jakovu Jozinoviću.

Jakov je že dobro leto izjemno priljubljen tudi v Sloveniji, zato so se za njegov nastop dogovarjali tudi v Radencih, kjer pa se je zataknilo zaradi nerealnih pogojev, pravi Leljak.

"Od nas je zahteval 35 tisoč evrov za nastop, kar se mi je zdelo previsoko, saj je bil to enak honorar, kot ga je lani zahtevala Severina," je pojasnil in dodal, da ga je presenetil poseben pogoj nastopa: "Zahteval je še, da javno objavimo, da je pel brezplačno. Njegova agentka je pojasnila, da nastopa na koncertih, na katerih zasluži veliko več, in da je teh 35 tisoč evrov zanj zelo malo, zato si ne bi želel kvariti finančnega ugleda."

Menedžerka: Gre za netočne in neresnične informacije

Leljak je v podkastu še razkril, da je Jakovu sam odgovoril, da je to za mladega izvajalca zelo velika vsota, poleg tega pa od njega zahteva še, da laže svojim občanom. "Lepo sem se mu zahvalil in mu zaželel uspešno kariero," je še dodal.

Voditelj podkasta je izpostavil, da bi kot župan s tem verjetno zagrešil tudi kriminalno dejanje, na kar je Leljak odvrnil, da na to ni niti pomislil.

O tem so poročali tudi hrvaški mediji, med njimi dnevno.hr, kjer so se za komentar obrnili tudi na Jozinovićevo menedžerko Mio Milovčić. Ta je dejala, da gre za "netočne in neresnične informacije", ki pa jih ne komentira. Dodala, je še, da bo "v primeru nadaljnjega širjenja takšnih neresničnih navedb primorana sprejeti ustrezne pravne ukrepe."