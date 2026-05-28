Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Četrtek,
28. 5. 2026,
11.25

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,18

Natisni članek

Natisni članek
Jakov Jozinović honorar nastop Radenci Roman Leljak

Četrtek, 28. 5. 2026, 11.25

32 minut

Jakov Jozinović naj bi za nastop v Radencih zahteval 35 tisočakov, a hotel, da se oglašuje kot brezplačen

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,18
Jakov Jozinović, pevec | Jakov Jozinović | Foto Pixsell/Grgo Jelavic

Jakov Jozinović

Foto: Pixsell/Grgo Jelavic

Župan Radencev Roman Leljak je bil gost v podcastu Velebit, kjer je med drugim razkril, kakšne pogoje in želje je imel za nastop trenutno izjemno priljubljeni hrvaški pevec Jakov Jozinović.

Roman Leljak, slovenski publicist, politik, bivši podjetnik, trenutno pa župan občine Radenci, je bil gost v podkastu Velebit, v katerem je spregovoril o številnih temah, a najbolj odmevajo njegove trditve o hrvaški glasbeni senzaciji, Jakovu Jozinoviću.

Jakov je že dobro leto izjemno priljubljen tudi v Sloveniji, zato so se za njegov nastop dogovarjali tudi v Radencih, kjer pa se je zataknilo zaradi nerealnih pogojev, pravi Leljak.

"Od nas je zahteval 35 tisoč evrov za nastop, kar se mi je zdelo previsoko, saj je bil to enak honorar, kot ga je lani zahtevala Severina," je pojasnil in dodal, da ga je presenetil poseben pogoj nastopa: "Zahteval je še, da javno objavimo, da je pel brezplačno. Njegova agentka je pojasnila, da nastopa na koncertih, na katerih zasluži veliko več, in da je teh 35 tisoč evrov zanj zelo malo, zato si ne bi želel kvariti finančnega ugleda."

@markog777777 #jakovjozinovic #balkan #hrvatska ♬ An angle that prevents spills - yasuhiro soda

Menedžerka: Gre za netočne in neresnične informacije

Leljak je v podkastu še razkril, da je Jakovu sam odgovoril, da je to za mladega izvajalca zelo velika vsota, poleg tega pa od njega zahteva še, da laže svojim občanom. "Lepo sem se mu zahvalil in mu zaželel uspešno kariero," je še dodal. 

Voditelj podkasta je izpostavil, da bi kot župan s tem verjetno zagrešil tudi kriminalno dejanje, na kar je Leljak odvrnil, da na to ni niti pomislil.

O tem so poročali tudi hrvaški mediji, med njimi dnevno.hr, kjer so se za komentar obrnili tudi na Jozinovićevo menedžerko Mio Milovčić. Ta je dejala, da gre za "netočne in neresnične informacije", ki pa jih ne komentira. Dodala, je še, da bo "v primeru nadaljnjega širjenja takšnih neresničnih navedb primorana sprejeti ustrezne pravne ukrepe."

Jakov Jozinović
Trendi 20-letni regionalni zvezdnik Jakov Jozinović: Absolutno živim svoje sanje
Jakov Jozinović, pevec
Trendi Kdo je mladi in priljubljeni hrvaški pevec Jakov Jozinović?
Jakov Jozinović honorar nastop Radenci Roman Leljak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.