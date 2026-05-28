Pridržali naj bi župana Moravč

V Moravčah po poročanju več slovenskih medijev potekajo hišne preiskave zaradi sumov korupcije. Pridržan naj bi bil župan občine Moravče Milan Balažic.

Hišne preiskave naj bi potekale pri županu Občine Moravče Milanu Balažicu in podžupanu Marku Kladniku. Kot navajajo, naj bi potekalo vsaj deset hišnih preiskav.

Policijski trakovi naj bi bili nameščeni na zasebni posesti župana, podžupana in tudi na občini oziroma pri prostorih Občine Moravče.

Župana Balažica naj bi bil pridržali, a uradnih informacij o dogodku še ni.