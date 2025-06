Včeraj v Moravčah: sredi prahu presenečenja in znova odlična akcija #video

V Moravčah je potekala druga letošnja dirka v državnem prvenstvu avtokrosa (štela je tudi za mednarodno prvenstvo FIA CEZ), ki je bila prva letos v Sloveniji. Tudi tokrat v kombinaciji prahu in adrenalina ni bilo malo užitkov za obiskovalce prireditve, ki so videli veliko zanimivih dirk in tudi težave mnogih favoritov v razredih državnega prvenstva.

Video - atraktivne vožnjev Moravčah

Poudarki dirke:

Med največjimi buggyji tokrat zmaga za Roberta Kocipra, ki je moral v predtekmovanju sicer priznati premoč favoritu Igorju Kernu. Ta ni štartal tretje kvalifikacijske vožnje, nato pa je v finalu nasedel in svojega dirkalnika brez vzvratne prestave ni mogel več spraviti nazaj v boj za najvišja mesta. Kern, ki je lani dobil vse dirke in tudi prvo v letošnji sezoni, je bil med Slovenci peti. Kociper se z zmago vrača v boj za naslov državnega prvaka, v finalu pa je imel lepo prednost pred Matejem Grabnarjem in Davidom Kosirnikom.

Tudi tokrat so bile vožnje zelo izenačene v razredu CrossCar, opekla pa sta se oba glavna favorita dirke Tom Nemarnik in Mitja Petrovčič. Njune težave so se začele v drugi kvalifikacijski vožnji, ko sta se oba zapletla s sotekmovalci in sta ostala brez uvrstitve. Enako je bilo tudi v tretji kvalifikacijski vožnji. Petrovčič je v finalu izvlekel skupno peto in tretje mesto med Slovenci, Nemarnik pa je obstal v polfinalu in je bil tako med Slovenci šele sedmi. Med Slovenci je zmagal Boštjan Jenc pred Rokom Vidergerjem in Petrovčičem. Tudi v razredu CrossCar so se razmere na polovici državnega prvenstva precej zapletle.

V Diviziji 1A je bil celo dirko zelo prepričljiv Žiga Kraševec (VW polo), ki je zmagal v vseh kvalifikacijskih vožnjah in nato tudi v finalu. Imel je dobre tri sekunde prednosti pred Janijem Avbljem (VW golf) in Janezom Kosirnikom (toyota corolla). Prvih pet mest so zasedli Slovenci, poleg omenjenih še Rok Jurišič (VW polo) in Marcel Bizjak (citroen saxo).

V Diviziji 1 se je v skupni razvrstitvi Aleksander Križman (mitsubishi lancer EVO6) dobro upiral Slovaku Janu Šebu (mitsubishi lancer EVO9) in v finalu zaostal eno sekundo. Križmanu je pripadla zmaga za državno prvenstvo, kjer je bil drugi Marcel Knez (suzuki baleno), tretji pa Matej Lavrič (subaru impreza).

V Diviziji Buggy1600 je bil edini slovenski predstavnik tudi tokrat Silvester Jeras, ki je bil skupno četrti.