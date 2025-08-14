Korejci kmalu z novim, v Nemčiji že ujeli prvi prototip #video

Na cestah okrog Hyundaijevega centra na Nurburgringu je bilo že mogoče opaziti zamaskiran prototip, ki je predvidoma novi hyundai ioniq 2. Tega bodo Korejci razkrili na prihajajoči avtomobilski razstavi IAA v Munchnu. Prodaja avtomobila se bo začela v drugi polovici leta 2026.

Avtomobil velikosti klasičnega modela bayon bo pomemben dodatek za Hyundaijevo celotno, predvsem pa električno prodajo v Evropo. Zapolnil bo vrzel med malim insterjem in kono, tehnično pa bo soroden novemu modelu kia EV2.

Tehnične podrobnosti za zdaj še niso znane. Ponudba elektromotorjev in baterij bi bila lahko podobna kot za model kia EV3, čeprav bi ioniq 2 lahko dobil samo možnost manjše baterije (kapaciteta okrog 60 kWh) in pogon na en par koles.

Med električne tekmece sodijo volkswagen ID.2, ki ga bodo prav tako razkrili v Munchnu, s tem avtomobilom sorodni škoda epiq, prav tako pa tudi električni renault 4 in ford puma gen-e.