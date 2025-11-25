Ukrajina in Rusija z novimi smrtonosnimi medsebojnimi napadi

Ukrajina in Rusija sta ponoči izvedli nove medsebojne napade. Po navedbah ukrajinskih reševalnih služb sta v ruskih napadih na Kijev življenje izgubili dve osebi, najmanj šest je ranjenih. Ukrajinski napadi so medtem v regiji Rostov na jugu Rusije zahtevali tri življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled današnjega dogajanja:



6.48 Ukrajina in Rusija s smrtonosnimi medsebojnimi napadi

Kot so zgodaj zjutraj na Telegramu še sporočile ukrajinske reševalne službe, so po napadu izpod ruševin v Kijevu doslej rešili 18 ljudi, med njimi tri otroke. Reševalne operacije se nadaljujejo.

Ukrajina izvedla zračne napade na regijo Rostov

Ukrajina je medtem izvedla zračne napade na južno rusko regijo Rostov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je ena oseba življenje izgubila v Taganrogu ob severni obali Azovskega morja, dve sta za posledicami napada umrli v bolnišnici.

Skupno je zračna obramba nad ozemljem Rusije ponoči prestregla in uničila 249 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.