Vrnitev otrok v šole v Gazi: učenje med ruševinami

Po dveh letih vojne, v kateri je bilo uničenih več kot 97 odstotkov šolskih objektov, se otroci v Gazi počasi vračajo k pouku. Čeprav so učilnice zdaj le šotori brez elektrike in interneta, vrnitev v rutino prinaša žarek upanja.

Izvajanje pouka v do tal porušeni Gazi je ogromen izziv. Namesto laboratorijev in računalnikov so učencem na voljo le šotori in table. Pomoč pri vzpostavljanju improviziranih šol nudi Unicef, pouk pa je trenutno omejen na štiri predmete – arabščino, angleščino, matematiko in naravoslovje, poroča BBC.

Veliko težavo poleg pomanjkanja prostora predstavljajo tudi kadri. V šoli Lulwa Abdel Wahab al-Qatami, v jugozahodnem delu mesta Gaza, se 1.100 otrok uči v treh izmenah, zanje pa skrbi le 24 učiteljev.

Učenci se soočajo s hudimi travmami. Več kot sto jih je izgubilo starše, skoraj vsi pa so bili priča nasilju. Šole zato nudijo tudi nujno psihološko podporo.

Veliko je tudi pomanjkanje potrebščin, zaradi omejitev pomoči iz tujine pa ni na voljo dovolj zvezkov, pisal in igrač. Cene osnovnih potrebščin so se povečale za petkrat, kar je za številne družine prevelik zalogaj.

Izgubljena generacija

Mnogi otroci so zaradi vojne in pandemije izgubili celo štiri leta izobraževanja. Nekateri učenci v devetem razredu ne znajo več brati ali pisati.

Štirinajstletni Naeem al-Asmaar pravi, da je zelo pogrešal pouk. "Pred vojno je bila šola v pravih učilnicah, zdaj so tu šotori. Ni dovolj prostora, izobraževanje ni enako kot prej. Ampak biti tukaj je pomembno. Šola mi zapolni ves čas in to sem res potreboval," je za BBC povedal Naeem, ki je med vojno izgubil mater.

Ravnatelj šole, Mohammed Saeed Schheiber, pravi, da so začeli odločeni, da otrokom nadomestijo, kar so izgubili. "Pred vojno so se naši učenci učili v popolnoma opremljenih šolah – v znanstvenih laboratorijih, računalniških učilnicah, z dostopom do interneta in izobraževalnimi viri. Zdaj vsega tega ni več," je povedal Scheiber. Poleg tega ni tudi elektrike in interneta.

Šolo obiskuje že več kot tisoč učencev, pravi Schheiber, vendar imajo le šest učilnic na vsako od treh izmen. "Ob šoli je veliko taborišče za razseljene osebe, kjer živijo družine iz severne in vzhodne Gaze. Veliko otrok se želi vpisati, a jih preprosto ne moremo sprejeti," dodaja.

Kljub pomanjkanju in dejstvu, da obstreljevanje ne poneha, starši in učitelji vztrajajo, saj verjamejo, da je znanje edina naložba, ki je otrokom ne morejo odvzeti.

