Znanstveniki: ena noč spanja razkrije hude bolezni

Ena sama noč spanja lahko pokaže, ali ima človek povečano tveganje za nekatere najhujše bolezni sodobnega časa – med njimi demenco, bolezni srca in sladkorno bolezen. To razkriva nova obsežna študija, objavljena v ugledni znanstveni reviji Nature Medicine, ki temelji na analizi več deset tisoč noči spanja.

Kako lahko spanec razkrije bolezen?

Med spanjem se v telesu dogaja presenetljivo veliko. Možgani, dihanje, srčni utrip in gibanje telesa sledijo vzorcem, ki se pri zdravih ljudeh razlikujejo od tistih pri ljudeh z začetnimi ali še neodkritimi boleznimi.

Znanstveniki so s pomočjo umetne inteligence razvili napreden računalniški model SleepFM, ki zna iz teh signalov prepoznati vzorce, povezane z različnimi bolezenskimi stanji, leta pred klinično diagnozo, kaže študija, ki so jo objavili v ugledni znanstveni reviji Nature Magazine.

Today in @NatureMedicine we report that AI can predict 130 diseases from 1 night of sleep🛌



We trained a foundation model (#SleepFM) on 585K hours of sleep recordings from 65K people—brain, heart, muscle & breathing signals combined.



AI learns the language of sleep🧵 pic.twitter.com/EWMa4KYQJm — James Zou (@james_y_zou) January 6, 2026

Večina dosedanjih študij spanja je preučevala podatke na veliko manjšem vzorcu udeležencev. Model SleepFM pa je za učenje "jezika" človeške fiziologije uporabil vsaj 25-krat večji nabor podatkov, kot so ga uporabile najobsežnejše študije do zdaj.

Sinhroniziral je podatke o možganski aktivnosti, srčnem utripu, dihalnih vzorcih in vzorcih gibanja v enotno predstavitev.

Model umetne inteligence so trenirali na podatkih več kot 65 tisoč ljudi in analizirali več sto tisoč noči spanja, kar raziskavi daje veliko težo. Model so trenirali na 585 tisoč urah posnetkov polisomnografije.

Kaj je polisomnografija (PSG)?



Gre za standardno medicinsko preiskavo spanja, pri kateri zdravniki med nočnim spanjem hkrati spremljajo več telesnih funkcij. Med PSG običajno merijo:



– možganski valovi (EEG),

– dihanje in pretok zraka,

– srčni utrip,

– gibanje oči,

– mišična aktivnost,

– nasičenost krvi s kisikom.

Katere bolezni se "vidijo" v spanju?

Po ugotovitvah raziskovalcev s kalifornijske univerze Stanford se v vzorcih spanja lahko pokaže povečano tveganje za nevrološke bolezni, kot je na primer demenca, srčno-žilne bolezni, kot so miokardni infarkt, srčno popuščanje in možganska kap, sladkorno bolezen ter kronične presnovne in dihalne bolezni.

Pomembno je poudariti, da podatki o spanju ne razkrijejo, ali je nekdo bolan, ampak lahko celo več let pred morebitno klinično diagnozo pokažejo, da se v telesu dogajajo spremembe, ki so povezane z večjim tveganjem za bolezen v prihodnosti.

Zakaj je to pomembno za vsakogar?

Podatki o telesnih funkcijah med spanjem bi lahko pomagali prepoznati zgodnje znake bolezni. Foto: Guliverimage Veliko hudih bolezni se razvija leta ali celo desetletja brez očitnih znakov. Ko se pojavijo simptomi, je lahko bolezen že tako napredovala, da je zdravljenje veliko maj učinkovito, kot če bi diagnozo postavili prej.

Če bi posamezniki v prihodnosti lahko iz vzorcev spanja prepoznali povečano tveganje za razvoj bolezni, bi to pomenilo zgodnejše preglede, hitrejše ukrepanje in s tem več možnosti za zdravljenje, preprečevanje ali upočasnitev bolezni.

Raziskovalci poudarjajo, da imajo zato taki modeli velik potencial predvsem pri preventivi.

Ali model že uporabljajo v zdravstvu?

Ne še. Za zdaj gre za raziskovalno orodje, ki ga bo treba dodatno preveriti v klinični praksi, preden bi ga lahko uporabljali pri rednih zdravstvenih pregledih. Kljub temu strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko taka analiza spanja v prihodnjih letih postala pomemben del preventivne medicine.

Kaj to pomeni za nas danes?

Čeprav tehnologija še ni del vsakdanje zdravstvene prakse, raziskava pošilja jasno sporočilo, da je spanec ogledalo zdravja, da dolgotrajne motnje spanja niso nekaj normalnega in da je lahko kronična utrujenost opozorilni znak za razvoj hujših bolezni.

Znanstveniki opozarjajo, da je kakovosten spanec eden najpomembnejših temeljev zdravja – in da ga ne bi smeli jemati zlahka.