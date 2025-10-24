Plešavost, ki prizadene več kot polovico moških po 50. letu starosti, bi lahko kmalu postala preteklost. Znanstveniki z Nacionalne tajvanske univerze so namreč razvili preprost serum, ki je v laboratorijskih poskusih na miših spodbudil ponovno rast dlak v manj kot treh tednih.

V študiji, objavljeni v reviji Cell Metabolism, so raziskovalci ugotovili, da lahko draženje kože sproži regeneracijo lasnih mešičkov. Mišim so na hrbtih povzročili ekcem z uporabo kemičnega dražilca SDS (natrijev dodecil sulfat), kar je sprožilo imunski odziv in aktivacijo maščobnih celic v koži. Te celice so nato sprostile naravne maščobne kisline, ki so spodbudile rast las preko matičnih celic lasnih mešičkov, poroča Daily Mail.

Naravne maščobne kisline kot ključ do rasti las

Zanimivo je, da je serum, ki vsebuje oleinsko in palmitoleinsko kislino – naravno prisotni maščobni kislini v človeškem telesu in rastlinskih oljih – spodbudil rast las tudi brez predhodnega draženja kože. Profesor Sung-Jan Lin, vodja raziskave, je serum testiral celo na svojih stegnih in opazil ponovno rast dlak po treh tednih uporabe.

"Naši rezultati kažejo, da poškodba kože ne povzroči le vnetja, temveč tudi spodbuja regeneracijo las," je zapisano v študiji. Raziskovalci so serum že patentirali in načrtujejo klinična testiranja na ljudeh. Če bo učinkovitost potrjena, bi lahko serum postal dostopen kot izdelek za nego kože brez recepta.

Varna alternativa obstoječim terapijam

Obstoječe terapije za plešavost, kot sta minoksidil in finasterid, pogosto povzročajo neželene učinke, med drugim depresijo in spolno disfunkcijo. Novi serum pa obeta naravno in varno alternativo, ki bi lahko revolucionirala pristop k zdravljenju izgube las.

Sledijo klinična testiranja in komercializacija

