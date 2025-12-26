Dedovanje delnic: kako razdeliti 90 delnic med štiri dediče, če se delnice ne da razpoloviti #pravni nasvet

Po pokojnem očetu smo štirje dediči dedovali 90 delnic. Sodišče je vsakemu dodelilo 1/4 delnic, kar pomeni 22,5 delnice na dediča. Banka, ki ureja prepis delnic, trdi, da ne moremo prepisati polovice delnice in da moramo dediči še enkrat zaprositi sodišče, naj izda nov sklep in na novo razdeli delnice. Zanima me, ali to drži ali si dediči med seboj lahko podarimo oz. prodamo delnice in potem banka izpelje proces delitve.

V skladu z določbo 172. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) so lahko delnice oblikovane kot delnice z nominalnim zneskom ali kot kosovne delnice. V primeru nominalnih delnic se morajo te glasiti najmanj na en evro ali njegov večkratnik, medtem ko se kosovne delnice ne glasijo na nominalni znesek, ampak ima vsaka kosovna delnica enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Prenos delnic je tako res mogoč zgolj v obliki celotne delnice (prenos polovice delnice ni mogoč).

V skladu s pravili KDD - Centralna klirinško depotna družba, d. d., (KDD) je prenos delnic mogoče predlagati neposredno pri KDD na podlagi zahteve za prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja (https://www.kdd.si/_files/2355/OBR_dedovanje.pdf), čemur je treba priložiti sklep o dedovanju (nespremenjen) skupaj z dogovorom dedičev o delitvi dediščine, v katerega je treba jasno zapisati, koliko delnic (v celotni obliki) se prepiše na posameznega dediča. Tak dogovor ne predvideva nobene posebne (notarske, overjene) oblike. Predpogoj je tudi, da imajo vsi dediči, na katere se prenaša delnice, predhodno odprte trgovalne račune, na katere se te delnice prenesejo. Sklepa o dedovanju v tem primeru ni treba spreminjati.

V primeru posameznih sistemskih članov KDD (borznoposredniške hiše in banke) je mogoče, da imajo ti sistemski člani KDD dodatne pogoje oziroma postopke, in v tem primeru se je najbolj priporočljivo obrniti na konkretnega sistemskega člana KDD za podrobnejšo razlago.

Pravnik na dlani