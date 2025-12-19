Kupila stanovanje, zdaj pa jo duši zapuščeno nadstropje: sosed se na to ne zmeni

Pokojna mama je kupila stanovanje v starejši hiši. Lastnik stanovanja je bila Občina Domžale. Leta 1992 ji je Občina prodala le stanovanje brez zemljišča. Vsa ta leta je mama skrbela za to zemljišče (košnja trave, tlakovanje, ograditev zemljišča) z dovoljenji in soglasji Občine Domžale. Hiša je bila zgrajena leta 1954 in se drži še ene hiše, ker so bili tedanji lastniki "naše" hiše, v kateri je mama kupila stanovanje, in sosednje hiše v sorodu (brat in sestra). V nadstropju nad nami ni ničesar, le tramovi, a je to sosedova last. Oni se sklicujejo na darilno pogodbo, vendar ne mama ne jaz te pogodbe še nisva videli. Soseda je pred nekaj leti umrla in zdaj mi težave dela njen sin, ki je zaposlen na Občini Domžale. Zgornjega nadstropja ne vzdržuje, lani poleti so se pojavile miši, okolica njihove (zapuščene) hiše je nevzdrževana. Ker se s pogovorom z njim ne da nič, sem bila primorana vložiti tožbo. Trikrat smo se srečali na mediaciji in ob zadnji mediaciji, ko smo mu rekli, da mora nepremičnino vzdrževati, je vstal in rekel, da smo mu rekli le enkrat, da on divje trte, ki se ovijajo okoli hiše in posledično raztezajo tudi na fasado te starejše, ne bo več obrezoval in da se srečamo na sodišču. Kaj še lahko naredim, kako in s čim še lahko pritisnem nanj, da začne vzdrževati zgornje nadstropje? Si človek, ki je pošteno kupil stanovanje, ga pošteno odplačal po približno 43 letih, ne zasluži miru? Je to, da ga prosim, da pospravi okolico in obreže "trto", preveč?

Medsosedske odnose ureja Stvarnopravni zakonik. Najprej vam bomo poskusili razložiti, kako lahko pridete do dokumentov o lastništvu dela hiše, za katerega ste napisali, da naj bi šlo za darilno pogodbo in je v lasti soseda. Vse pogodbe, ki so podlaga za vpise v zemljiško knjigo, morajo biti v arhivu na zemljiški knjigi. Če sosed oziroma sedanji lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo, to pomeni, da pravno formalno ni lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine. Dokumente oziroma govorice o lastništvu lahko torej preverite na zemljiški knjigi.

Žal niste napisali, ali je v predmetni nepremičnini še kakšno stanovanje in ali je ta nepremičnina etažirana. V primeru etažiranja je vsaka enota vpisana v zemljiško knjigo. Če nepremičnina ni etažirana, pa gre za skupno lastnino vseh, ki so teoretično lastniki posameznih stanovanj v hiši.

Odnose med sosedi ureja SPZ v 4. oddelku Sosesko pravo, in sicer v členih 73 in dalje.

Vsekakor je jasno, da bi se sosed moral vzdržati vseh dejanj, ki povzročajo škodo na nepremičnini vaše mame oziroma zdaj na vaši nepremičnini, kar pomeni, da bi moral svojo nepremičnino tudi ustrezno vzdrževati. Žal svoje nepremičnine ne vzdržuje.

Edina pravna pot je torej ustrezna tožba, ki pa ste jo očitno že vložili. V primeru neuspešne mediacije, kar izhaja iz vašega vprašanja, se bo postopek nadaljeval pred rednim sodiščem, najverjetneje Okrajnim sodiščem v Domžalah. Predvidevamo, da imate pravnega zastopnika, odvetnika, ki bo ustrezno ščitil vaše interese. Če se nasprotna stranka obravnav ne bo udeleževala, bo sodišče lahko odločilo tudi brez njegove udeležbe.

Na podlagi 31. člena Stvarnopravnega zakonika – Samopomoč pa lahko sami odstranite divjo trto in očistite del nepremičnine, ki vam povzroča škodo.

31. člen SPZ določa, da ima posestnik pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest. Pogoj pa je, da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost.

Pravnik na dlani