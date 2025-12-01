Težave z NFH, ki jih povzroča rekuperacijski sistem. Že 15 let imam stanovanje v večstanovanjskem bloku v Laškem, kjer so vsa stanovanja lastniška. Sosed v stanovanju pod mojim je 4. 12. 2024 za preganjanje plesni namestil rekuperacijski sistem, ki mi s svojim brnenjem že 10 mesecev kvari kakovost bivanja in znižuje tržno vrednost stanovanja, plesen pa veselo prehaja tudi že v moje stanovanje. Malo pod najino medetažno ploščo se nahajajo tri enote sistema, ki delujejo 24/7, torej tudi ponoči, ob sobotah, nedeljah, praznikih, kar že močno vpliva na moje zdravje (sem sladkorni bolnik in invalid z amputirano desno nogo). Najprej sem se poskušala pogovoriti z najemnikom in lastnikom, a se zaradi njunega agresivnega vedenja ni dalo, deležna sem bila celo groženj. Nato sem kontaktirala upravnika Komunale Laško, pa spet niso ukrepali. Zahtevala sem vrnitev v prvotno stanje. Nato je sledila prijava na Inšpektorat v Celju, ki je zadevo odstopil Republiškemu stanovanjskemu inšpektoratu v LJ (g. Boštjan Rus), pa jih razen, če ima lastnik pridobljeno soglasje etažnih lastnikov, ni zanimalo nič drugega. Omenjeno soglasje je lastnik pridobival "od vrat do vrat", večinoma so ga podpisovali starejši sosedi, ne vedoč, kaj sploh podpisujejo. Do mene seveda ni prišel, kakor je postopal tudi ob namestitvi klimatske naprave pod moj balkon ter tudi ne ob izvedbi zasteklitve svojega balkona. S problematiko sem obvestila tudi poslanko DZ ga. Sluga, ki je iz naših krajev, a sem dobila zelo nonšalantni in brezpredmeten odgovor. Sledila je prijava na policijo in številni klici na njihovo postajo ponoči - brez učinka. Hrbet mi je obrnila tudi občinska oblast z županom Markom Šantejem vred, občina pa se deklarira kot invalidom "prilagojena" in ima na svoji spletni strani tudi logotip invalidskega vozička. Ne vidim več rešitve, od stalne izpostavitve NFH pa sem z živci že čisto na koncu (sem tudi že prosila za zdravniško pomoč), včasih se mi zdi, da me bo od pritiska v stanovanju zadela kap ali srčni infarkt. Sem profesorica tujih jezikov, v tem negativnem okolju pa moram ustvarjati delovne priprave na učne ure, prevajati in se pripravljati na predavanja na Univerzi za tretje starostno obdobje. Vljudno prosim za pravilno usmeritev k dokončni rešitvi, za kar se vam že vnaprej zahvaljujem.

Iz vašega obsežnega vprašanja izhaja, da ste praktično izrabili že vse predpisane možnosti mirnega reševanja zadeve.

Vseeno vam bomo poskusili obrazložiti zakonske možnosti in tudi obveznosti upravnika večstanovanjskih stavb.

Glede upravnika sicer najverjetneje posebnih dodatnih zahtevkov ne boste mogli imeti, saj iz vašega vprašanja izhaja, da je sosed za postavitev rekuperacijskega sistema pridobil ustrezno število podpisov stanovalcev. V takem primeru žal upravnik ne more storiti ničesar oziroma ne more ukrepati.

Odnose med sosedi – to ste tudi v večstanovanjski stavbi – ureja stvarnopravni zakonik v 4. oddelku – sosedsko pravo v členih 73 in dalje. Že člen 73 z naslovom Prepoved medsebojnega vznemirjanja določa, da morajo lastniki prostorsko povezanih nepremičnin lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Zaščito pred vznemirjanjem določa člen 99. stvarnopravnega zakonika, in sicer pravi naslednje, kot sledi:

1) Če kdo tretji protipravno vznemirja lastnika ali domnevnega lastnika, in sicer kako drugače, ne pa z odvzemom stvari, lahko lastnik oziroma domnevni lastnik s tožbo zahteva, da vznemirjanje preneha in se prepove nadaljnje vznemirjanje.

(2) Če je bila z vznemirjanjem iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik pravico zahtevati njeno povrnitev po splošnih pravilih o povrnitvi škode.

(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena ne zastara.

Preostane vam torej žal le ustrezna tožba ali zaradi motenja posesti ali pa na odstranitev sistema rekuperacije.

Predlagamo vam, da v primeru odločitve za tožbo najamete odvetnika, ki vam bo še dodatno nudil ustrezno pravno pomoč.

Pravnik na dlani