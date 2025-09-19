Brez soglasja so čez parcelo položili optični kabel. Zdaj se izogibajo. #pravni nasvet

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Brez soglasja so čez parcelo položili optični kabel. Zdaj se izogibajo.

Podjetje, ki se ukvarja s polaganjem optičnega kabla, je brez mojega soglasja prekopalo moje zemljišče ter vanj položilo optični kabel. Kljub mojemu večkratnemu pozivu se izogibajo, da bi zadevo uredili. Ali lahko zahtevam odstranitev tega kabla? Jožef F.

Pravnik na dlani odgovarja:

Polagalec optičnega kabla bi moral za gradbena dela najprej pridobiti gradbeno dovoljenje. V gradbenem dovoljenju bi moral točno navesti traso polaganja optičnega kabla in seveda predhodno pridobiti vsa soglasja lastnikov zemljišč oziroma obenem tudi urediti služnostno pravico za posege v tuja zemljišča.

V vašem primeru gre vsekakor za nezakonit poseg v vaše zemljišče oziroma vznemirjanje lastninske pravice.

Žal je v vašem primeru mogoča le ustrezna tožba na prenehanje vznemirjanja lastninske pravice in v okviru take tožbe lahko seveda zahtevate tudi odstranitev kablovoda oziroma položenega optičnega kabla ali vsaj plačilo pravične odškodnine.

Vsekakor lahko v povezavi z vsemi kršitvami vložite prijavo na gradbeno inšpekcijo, ki nadzira vse oblike gradnje. V gradnjo spada tudi polaganje kablovoda.

Glede rešitev podobnih zapletov obstaja tudi sodna praksa za podoben primer (npr. sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1998/2018). Navedeni primer obravnava polaganje električnega podzemnega daljnovoda, ki so ga ravno tako polagali brez dovoljenj izven trase.

Odgovor na vaše vprašanje je torej, da lahko zahtevate opustitev posega v vašo lastninsko pravico, saj polagalec optičnega kabla svojega ravnanja ne more opravičevati s širšim družbenim interesom in ekonomskimi razlogi. Sodba tudi pravi, da lastniku ni treba trpeti protipravnih posegov v uporabo in uživanje njegove nepremičnine, ne glede na to, da je kabel vkopan v zemljo in bi tudi ob sklenitvi služnostne pogodbe v skladu s služnostjo najverjetneje potekal po isti trasi.

