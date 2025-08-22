Sosednja parcela se zarašča. Lahko ukrepajo sami? #pravni nasvet

Spoštovani, doma imamo ograjen sadovnjak, za katerega skrbimo in ga redno vzdržujemo. Celotno zemljišče smo ogradili z mrežno ograjo, da bi preprečili škodo, ki jo povzročajo divjad in nepridipravi. Na eni strani pa naš sadovnjak meji na kmetijsko zemljišče, ki je v solastništvu več oseb – nekateri od njih živijo v tujini. Tem lastnikom smo že pred časom poslali pismo s predlogom za odkup te majhne parcele, vendar nismo prejeli nobenega odgovora.

Njihova parcela se sicer močno zarašča. Robide so že prerasle našo mrežno ograjo in jo s svojo težo na več mestih poškodovale. Poleg tega so z njihovega zemljišča na našo ograjo že padla nekatera drevesa. Čiščenje je zelo zahtevno in nam povzroča vedno več dela in stroškov. Zanima me, ali smemo sami očistiti zaraščeni pas na drugi strani ograje, torej na tujem zemljišču? Ali lahko za ukrepanje zaprosimo pristojno inšpekcijo (npr. kmetijsko ali občinsko)? Kakšne so naše pravice in obveznosti v takšnem primeru, ko tuja parcela neposredno ogroža našo lastnino? Andrej Č.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaše vprašanje ureja stvarnopravni zakonik (SPZ) in eno njegovih temeljnih pravil je, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo. Vse opisano v vašem vprašanju pomeni prav to – povzročanje škode .

V 31. členu SPZ je določilo o samopomoči, in sicer ima posestnik pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Pogoj pa je, da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost.

V vašem primeru bo samopomoč poseg čez mejo vaše parcele na območje sosedove parcele in odstranitev padlih dreves, grmovja (robid) in preostalih rastlin, ki povzročajo škodo. Odstranitev škodljivih rastlin lahko opravite tako, da naredite čiščenje do dveh metrov v sosednjo parcelo – to sicer ni določeno z nobenim predpisom, temveč gre le za nasvet. V primeru, da boste sosednjo parcelo očistili in odstranili rastline, ki vam povzročajo škodo, namreč ne boste prekršili nobenega predpisa.

Poleg samopomoči in odstranitve motečih dreves in rastlinja pa vam svetujemo tudi prijavo na inšpekcijo za okolje ali drugo občinsko inšpekcijo.

Glede na to, da ste lastnike sosednje parcele že pozivali ali k odprodaji ali k očiščenju, menimo, da ste izpolnili vse potrebno in se lahko lotite odstranitve motečih rastlin, ki vam povzročajo škodo.