Po mnenju zdravnikov se vsak drugi med nami vsaj enkrat v življenju sreča z neprijetnim občutkom, srbenjem, bolečino ali krvavitvijo »tam zadaj«. Govorimo, seveda, o hemoroidih – razširjenih venah v predelu zadnjika, ki povzročajo nemalo zadrege in nelagodja.

Čeprav hemoroidi večinoma niso življenjsko nevarno zdravstveno stanje, so lahko zelo moteči. Pekoč občutek, bolečina pri sedenju, občutek pritiska ali sveža krvavitev po odvajanju blata – vse to so znaki, da je prišlo do težav z žilami v zadnjem delu črevesja.

Zakaj nastanejo hemoroidi?

Vzroki so pogosto kombinacija sedečega načina življenja, premalo gibanja, nezdrave prehrane z malo vlaknin ali napenjanja pri odvajanju blata. Tveganje se poveča tudi pri nosečnosti, po porodu, pa tudi s starostjo.

Hemoroide delimo na notranje in zunanje. Ker se zunanji nahajajo na začetku analne odprtine in so prekriti s kožo, imajo živce. Zaradi povezave z živčnim sistemom večinoma srbijo, pečejo in povzročajo bolečino. Notranji hemoroidi se nahajajo na notranji strani analnega kanala, niso prekriti s kožo in jih ne občutimo, dokler ne začnejo krvaveti. Vendar je verjetneje, da bodo krvaveli notranji, in če situacija postane akutna, lahko začnejo povzročati težave.

Foto: Shutterstock

Kako si pomagati in preprečiti ponovne težave

Ko se pojavijo težave s hemoroidi, je pomembno, da ukrepamo celostno – z nekaj preprostimi spremembami življenjskega sloga in z izbiro ustreznega zdravila, ki pomaga hitro ublažiti neprijetne simptome ter podpre okrevanje. S pravilno prehrano, rednim odvajanjem in nego občutljivega predela lahko veliko pripomoremo k izboljšanju počutja in preprečimo, da bi se težave ponovile.

Zdravniki poudarjajo, da konzervativno zdravljenje – torej tisto brez kirurških posegov – v večini primerov zadostuje. Pomaga razbremeniti žile, zmanjšati vnetje in izboljšati prekrvavitev v analnem predelu.

Najpomembnejši ukrepi so:

Jejte več vlaknin in pijte dovolj vode. Priporočena dnevna količina vlaknin je 25 do 35 gramov. V prehrano vključite sadje, zelenjavo, polnozrnata žita in prebiotike, ki zmehčajo blato in olajšajo odvajanje. Dodatek vlaknin lahko po raziskavah zmanjša krvavitev hemoroidov tudi do 50 % .

Priporočena dnevna količina vlaknin je 25 do 35 gramov. V prehrano vključite sadje, zelenjavo, polnozrnata žita in prebiotike, ki zmehčajo blato in olajšajo odvajanje. Dodatek vlaknin lahko po raziskavah zmanjša krvavitev hemoroidov tudi do . Poskrbite za zadosten vnos tekočin. Voda pomaga ohranjati vsebino v črevesju mehko in tako omogoča lažje izločanje blata. Mehkejše blato zmanjša napenjanje, hkrati pa dobra hidracija pospeši celjenje tkiv in blaži vnetja.

Voda pomaga ohranjati vsebino v črevesju mehko in tako omogoča lažje izločanje blata. Mehkejše blato zmanjša napenjanje, hkrati pa dobra hidracija pospeši in blaži vnetja. Sedeče kopeli s toplo vodo. To je preprost, a zelo učinkovit ukrep za hitro olajšanje. Topla voda sprosti mišice v analnem predelu, lahko zmanjša oteklino in napetost tkiva, kar lahko pomaga pri lajšanju bolečine, srbenja in pekočega občutka ter pri boljši prekrvavitvi in celjenju.

To je preprost, a zelo učinkovit ukrep za hitro olajšanje. Topla voda sprosti mišice v analnem predelu, lahko zmanjša oteklino in napetost tkiva, kar lahko pomaga pri lajšanju ter pri boljši prekrvavitvi in celjenju. Ne zadržujte blata in ne pritiskajte preveč. Izogibajte se dolgotrajnemu sedenju na stranišču (na primer med branjem ali uporabo telefona), saj to dodatno povečuje pritisk v žilju okoli zadnjika.

Izogibajte se dolgotrajnemu sedenju na stranišču (na primer med branjem ali uporabo telefona), saj to dodatno povečuje pritisk v žilju okoli zadnjika. Skrbite za higieno. Po odvajanju uporabite toplo vodo ali nežne, neodišavljene vlažne robčke. Izogibajte se dišavnim milom, ki lahko dražijo občutljivo kožo.

Po odvajanju uporabite toplo vodo ali nežne, neodišavljene vlažne robčke. Izogibajte se dišavnim milom, ki lahko dražijo občutljivo kožo. Nosite bombažno perilo in se izogibajte sintetičnim materialom, ki povečajo potenje.

in se izogibajte sintetičnim materialom, ki povečajo potenje. Redno se gibajte. Zmerna telesna aktivnost spodbuja prebavo, preprečuje zaprtje in krepi ožilje.

Zmerna telesna aktivnost spodbuja prebavo, preprečuje zaprtje in krepi ožilje. Po potrebi uporabite sredstva za mehčanje blata, ki lajšajo iztrebljanje brez napenjanja.

Foto: Shutterstock

Ko naravni ukrepi ne zadoščajo – pomoč iz lekarne

V primeru izrazitejših težav, bolečin ali krvavitve lahko posežemo po zdravilih, ki so na voljo brez recepta in namenjena lajšanju simptomov hemoroidov. Ker gre za žilno obolenje, pomagajo učinkovine, ki krepijo stene žil in zmanjšujejo njihovo prepustnost – mednje sodijo flavonoidi (npr. diosmin) in kalcijev dobesilat. Ti delujejo zaščitno na krvne žile in zmanjšujejo otekanje kar lahko pomaga pri regeneraciji tkiva.

Za hitro olajšanje bolečin in pekočega občutka so učinkovite tudi kreme ali mazila z lokalnim anestetikom, ki delujejo neposredno na mestu težave.

MODOLEX® – dvojni učinek za hitro in dolgotrajno olajšanje

Eden najbolje poznanih izdelkov v lekarnah je Modolex® rektalno mazilo z aplikatorjem, ki združuje dve učinkovini:

Kalcijev dobesilat – vazoprotektiv, ki zaščiti krvne žile in zmanjša otekline;

– vazoprotektiv, ki zaščiti krvne žile in zmanjša otekline; Lidokain – lokalni anestetik, ki takoj lajša bolečino in zmanjšuje pekoč občutek.

Mazilo je namenjeno odraslim in mladostnikom od 14. leta dalje s notranjimi in zunanjimi hemoroidi, srbečico, analnimi razpokami ter za lajšanje težav pred operacijo hemoroidov in po njej. Uporablja se lokalno – po navodilih, s priloženim aplikatorjem – in prinaša hitro olajšanje tam, kjer ga najbolj potrebujete.

Če se po 14 dneh uporabe težave ne umirijo, so hude, dolgotrajne ali če opazite kri v blatu, se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom.

Foto: Lek

Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganjih in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

MODOLEX® 40 mg/20 mg v 1 g, rektalno mazilo z aplikatorjem.

Informacija pripravljena: november 2025.

SI2410241695