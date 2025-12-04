Merz: Evropa mora pokazati sposobnost samostojnega delovanja

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Friedrich Merz | Evropska komisija predlaga mobilizacijo 165 milijard evrov za Ukrajino, kar bi pokrilo njene potrebe v vsaj naslednjih dveh letih. "To bi bil jasen signal Moskvi, da nadaljevanje agresivne vojne nima smisla," je prepričan nemški kancler Friedrich Merz. . | Foto Guliverimage

Evropska komisija predlaga mobilizacijo 165 milijard evrov za Ukrajino, kar bi pokrilo njene potrebe v vsaj naslednjih dveh letih. "To bi bil jasen signal Moskvi, da nadaljevanje agresivne vojne nima smisla," je prepričan nemški kancler Friedrich Merz. .

Foto: Guliverimage

"Pred dvema mesecema sem predlagal, da se Ukrajini zagotovi celovito večletno finančno jamstvo. Ta ideja ni zgolj proračunska vaja. Ruska invazija na Ukrajino predstavlja najhujši šok za povojni evropski red po drugi svetovni vojni in njene posledice lahko že čutimo danes," je v prispevku za Frankfurter Allgemeine Zeitung napisal nemški kancler Friedrich Merz.

"Da bi zaščitili svojo svobodo, vlagamo velike finančne napore in sprejemamo daljnosežne odločitve, vključno s področjem vojaške obvezne službe," je še dodal kancler Merz. 

Rusija širi svojo sfero vpliva globoko v Evropo in uporablja celoten spekter hibridnih groženj. Vojaško se pripravlja, družbo pa militarizira za konflikt z Zahodom. Takšna politika ogroža evropsko svobodo, varnost in naše vzhodne partnerje, kar potrjujejo baltske države in Poljska, ki poročajo o vsakodnevnih ruskih vdorih.

Solidarnost z vzhodno Evropo je naša zgodovinska obveznost in strateški interes, poudarja Merz.

Poslati je treba jasen signal Rusiji

Evropa mora pokazati sposobnost samostojnega delovanja, saj so naši varnostni interesi neposredno ogroženi. Evropska komisija predlaga mobilizacijo 165 milijard evrov za Ukrajino, kar bi pokrilo njene potrebe v vsaj naslednjih dveh letih. "To bi bil jasen signal Moskvi, da nadaljevanje agresivne vojne nima smisla," je prepričan.

Za to bi skladno z mednarodnim pravom morali uporabiti zamrznjena ruska sredstva. Odločili smo se, da sredstva ostanejo zamrznjena, dokler Rusija ne povrne škode, ki jo je povzročila z agresijo. Ključna je kolektivna delitev finančnih tveganj med članicami EU, nobena država ne bi smela nositi nesorazmernega bremena. Dodal je, da razume pomisleke Belgije, kjer se hrani večina ruskih sredstev, da se Bruselj ne more zanašati zgolj na politična zagotovila.

Merz poziva, da se razprave o pravnih določbah začnejo takoj. "Evropa mora sama odločati o sredstvih agresorske države, ki so zamrznjena v naši jurisdikciji. Odločitve, ki jih sprejmemo zdaj, bodo oblikovale prihodnost Evrope," je sklenil kancler.

