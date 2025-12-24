Zelenski razkril ameriško-ukrajinski mirovni načrt v 20 točkah

ZDA in Ukrajina naj bi ob tem sklenili tudi ločene dvostranske sporazume o varnosti in povojni obnovi. Zelenski osnutka dogovora ni objavil, je pa novinarjem v Kijevu predstavil njegovo vsebino po posameznih točkah. Spodaj je povzetek njegove predstavitve, kot jo navaja AFP.

Podpisnice bodo znova potrdile suverenost Ukrajine in jo s podpisom uradno priznale kot suvereno državo.

Dokument predvideva popoln in brezpogojen dogovor o nenapadanju med Rusijo in Ukrajino. Za ohranjanje trajnega miru bo vzpostavljen mehanizem za nadzor kontaktne črte z uporabo brezpilotnih letal, ki bo omogočal zgodnje obveščanje o kršitvah in reševanje sporov. Podrobnosti bodo opredelile tehnične ekipe.

Ukrajina bo prejela trdna varnostna zagotovila.

Ukrajinska vojska bo v času miru štela do 800.000 pripadnikov.

ZDA, Nato in evropske podpisnice dogovora bodo Ukrajini zagotovile varnostna jamstva, primerljiva s 5. členom severnoatlantske pogodbe. V primeru ruskega napada na Ukrajino bodo poleg usklajenega vojaškega odziva ponovno uvedene vse sankcije proti Rusiji. Če bi Ukrajina brez provokacije napadla Rusijo ali obstreljevala njeno ozemlje, bi bila varnostna jamstva razglašena za neveljavna. Če bi Rusija napadla Ukrajino, bi jamstva začela veljati. Dvostranska varnostna jamstva niso izključena.

Rusija se bo pravno zavezala, da ne bo napadla Ukrajine ali Evrope, kar bo zapisano v vseh dokumentih, potrebnih za ratifikacijo.

Ukrajina bo v natančno določenem časovnem okviru postala članica Evropske unije ter dobila kratkoročen privilegiran dostop do evropskega trga.

V ločenem dogovoru bo opredeljen obsežen globalni razvojni program za Ukrajino. Ta bo med drugim predvideval ustanovitev ukrajinskega razvojnega sklada za naložbe v hitro rastoče sektorje, kot so tehnologija, podatkovni centri in umetna inteligenca. ZDA in ameriška podjetja bodo sodelovala pri obnovi in modernizaciji ukrajinske energetske infrastrukture ter pri izkoriščanju naravnih virov. Svetovna banka bo zagotovila poseben finančni paket, ustanovljena pa bo tudi delovna skupina na visoki ravni za koordinacijo obnove.

Ustanovljenih bo več skladov za obnovo gospodarstva, prizadetih regij in humanitarne namene. ZDA in evropske države bodo vzpostavile investicijski sklad v višini 200 milijard dolarjev. Ukrajina bo uvedla najstrožje mednarodne standarde za privabljanje tujih naložb in si pridržala pravico do odškodnine za vojno škodo.

Po sklenitvi dogovora bo Ukrajina pospešila pogajanja za sporazum o prosti trgovini z ZDA.

Ukrajina potrjuje, da bo v skladu s sporazumom o neširjenju jedrskega orožja ostala nejedrska država.

Jedrsko elektrarno Zaporožje naj bi skupaj upravljale Ukrajina, ZDA in Rusija.

Obe državi se zavezujeta k izvajanju izobraževalnih programov, ki spodbujajo strpnost, razumevanje različnih kultur ter boj proti rasizmu in predsodkom. Ukrajina bo izvajala tudi pravila EU o verski strpnosti in zaščiti manjšinskih jezikov.

Položaji vojaških sil v regijah Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson na dan sklenitve dogovora bodo priznani kot kontaktna črta. Mednarodne sile bodo po dogovoru razporejene vzdolž te črte za nadzor izvajanja sporazuma. Dogovor bo začel veljati, ko bo Rusija umaknila svoje enote iz regij Dnipropetrovsk, Mikolajiv, Sumi in Harkov.

Po sklenitvi dogovora o prihodnjih ozemeljskih ureditvah se bosta Rusija in Ukrajina zavezali, da teh ureditev ne bosta spreminjali s silo.

Rusija ne bo ovirala Ukrajine pri uporabi reke Dneper in Črnega morja za komercialne namene.

Ustanovljen bo humanitarni odbor za reševanje odprtih vprašanj. Predvidena je izmenjava vseh vojnih ujetnikov po načelu »vsi za vse«, izpustitev vseh pridržanih civilistov ter sprejetje ukrepov za lajšanje trpljenja žrtev konflikta.

Ukrajina bo čim prej po podpisu dogovora izvedla volitve.

Dogovor bo pravno zavezujoč. Njegovo izvajanje bo nadzoroval mirovni svet, ki mu bo predsedoval ameriški predsednik Donald Trump. V primeru kršitev bodo uvedene sankcije.