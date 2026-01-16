Oven

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede vaše prihodnosti. Uživajte.

Bik

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste in uživajte.

Dvojčka

Bolj vas bo vodil instinkt kot pa razlog. Ste v prijemu skoraj fanatične in kompulzivne potrebe, da bi sprožili temeljne spremembe v vašem življenju. Še zlasti močna je potreba po tem, da bi se znebili omejitev in ovir v intimnem razmerju. Bodite previdni, da ne boste uničili razmerja, ki si ga zelo želite.

Rak

Dan bo idealen za rojstvo vseh vrst pozitivnih idej in čustev. Čustva bodo prišla na dan kot roža, za vas ne bo nikakršnih omejitev. Stopite do osebe, ki vam je všeč in dajte pobudo. Nikar ne skrbite preveč, kaj se bo ugodilo. Že za to, da boste pristopili, bo potrebnega veliko poguma.

Lev

Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, misel na delo vas bo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Devica

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari.

Tehtnica

Danes boste še posebej nežni do drugih in želeli jim boste pomagati na različne načine. Pomoč, ki jo boste ponudili, vam bo dala občutek sreče. Spoštujte pa tudi pristope drugih. Želeli boste uživati ob ogledu filma ali branju knjige, tako boste poskusili malce pobegniti od realnosti in romantičnih interesov.

Škorpijon

Današnji dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, kmalu lahko pričakujete finančni priliv. Stabilno finančno stanje vam bo omogočilo polnejše življenje. V večernih urah vas čaka umirjeno druženje.

Strelec

Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Kozorog

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne.

Vodnar

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.

Ribi

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj jih zanemarjate.